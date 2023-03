TVA: place à la grande finale de «L'Échappée» ce lundi à TVA

Bien des drames sont survenus à Sainte-Alice au cours des sept saisons de «L’Échappée», dont la grande finale sera présentée ce lundi, à TVA.

D’abord porté par l’autrice principale Michelle Allen pendant quatre saisons et par Mylène Chollet pour les trois dernières, le téléroman en a fait voir de toutes les couleurs à ses personnages et aux téléspectateurs.

Plusieurs meurtres sont survenus pour alimenter les intrigues, dont ceux d’Agnès Meilleur (Évelyne Rompré) au tout début de la série, d’Esther Sauvé (Isabelle Brouillette) et de la policière Marie-Louise Cyr (Bianca Gervais), pour ne nommer que ceux-là. C’est sans compter la présence du dangereux tueur en série David Lelièvre (Patrick Hivon) et du gourou sectaire Jean-Simon Cardinal (Steve Gagnon, qui ont mis à mal l'indice de bonheur dans le secteur du Bas-Saint-Laurent au cours des dernières années.

Bien sûr, «L’Échappée» avait besoin de policiers pour veiller au grain, ainsi que d’éducateurs au centre L’Échappée, qui a changé de vocation en cours de route, passant d’un centre jeunesse à un centre pour jeunes contrevenants avec encadrement intensif.

Départ de Julie Perreault

Le départ volontaire de la comédienne Julie Perreault en 2020, qui incarnait le personnage principal, Brigitte Francoeur, a aussi marqué un tournant dans la série. Ses camarades Anick Lemay et Sophie Bourgeois se sont pour leur part faites moins présentes à l’écran dans les dernières saisons.

Au départ, en septembre 2016, on assistait au retour de Brigitte à Sainte-Alice. On apprenait par la suite qu’elle avait fui son village natal après avoir été violée par David, relation non désirée qui avait donné naissance à Jade (Charlotte Aubin).

Des centaines de milliers de téléspectateurs s’apprêtent à dire au revoir aux personnages campés par Pierre-Yves Cardinal (Richard L’Espérance), Bénédicte Décary (Macha Labonté), Marie-Soleil Dion (Sophie Cartier), Félix-Antoine Duval (Xavier Étienne), Chantal Fontaine (Gisèle Bayeur), Stéphane Gagnon (Marc Dubé), Rémy Girard (Clément Francoeur), Marie-Claude Guérin (Sonia Moreau) et Jean-François Nadeau (Robin Despaties).

Soulignons enfin que plusieurs jeunes comédiens ont brillé dans «L'Échappée» après y avoir décroché un premier rôle déterminant. C'est le cas de Laurie Babin, Émilie Bierre, Thomas Boonen, Victoria Bouchard, Mylia Corbeil-Gauvreau, Kelly Depeault, Mathieu Drouin, Étienne Galloy, Sam-Éloi Girard, Éléonore Loiselle et Devon O’Connor.

TVA n'a pas encore confirmé quelle série se glissera dans la case horaire de «L'Échappée» l'automne prochain.

Produit par Amalga, en collaboration avec Québecor Contenu, le téléroman tirera sa révérence ce lundi, à 20 h, à TVA.