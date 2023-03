Vos yeux pourraient révéler les premiers signes de la maladie d’Alzheimer

Comme le veut la pensée populaire, les yeux sont une fenêtre sur l’âme; mais selon des chercheurs, ils seraient également le reflet de la santé cognitive d’une personne.

«L'œil est une fenêtre sur le cerveau», explique la Dr Christine Greer, ophtalmologiste et directrice de la formation médicale à l'Institut des maladies neurodégénératives de Boca Raton, en Floride.

«On peut voir directement le système nerveux en regardant à l'arrière de l'œil, vers le nerf optique et la rétine», précise-t-elle ensuite.

Des recherches essaient ainsi actuellement d’explorer comment l'œil peut aider à diagnostiquer la maladie d'Alzheimer avant l'apparition des symptômes, puisque la maladie est déjà bien avancée lorsque la mémoire et le comportement sont affectés.

«La maladie d'Alzheimer commence à se développer dans le cerveau des décennies avant les premiers symptômes de perte de mémoire», explique le Dr Richard Isaacson, neurologue spécialisé dans la prévention de la maladie d'Alzheimer et membre de l'Institut des maladies neurodégénératives.»

«Si les médecins sont en mesure d'identifier la maladie à ses premiers stades, les patients pourront alors choisir un mode de vie sain et contrôler leurs «facteurs de risque modifiables, tels que l'hypertension artérielle, l'hypercholestérolémie et le diabète», a ajouté le Dr Isaacson.

Les savoirs de l’œil

Une récente étude parue dans la revue Acta Neuropathologica a cherché à savoir à partir de quels signes oculaires il est possible de déceler le déclin cognitif.

Elle a ainsi examiné les tissus prélevés sur la rétine et le certain de 86 personnes présentant différents degrés de déclin mental.

«Notre étude est la première à fournir des analyses approfondies des profils protéiques et des effets moléculaires, cellulaires et structurels de la maladie d'Alzheimer dans la rétine humaine et à montrer comment ils correspondent aux changements dans le cerveau et les fonctions cognitives», a déclaré l'auteur principal Maya Koronyo-Hamaoui, professeur de neurochirurgie et de sciences biomédicales à Cedars-Sinai à Los Angeles, dans un communiqué.

«Ces changements dans la rétine sont en corrélation avec des changements dans des parties du cerveau appelées cortex entorhinal et temporal, un centre pour la mémoire, la navigation et la perception du temps», a précisé M. Koronyo-Hamaoui.

Les chercheurs de l'étude ont collecté des échantillons de rétine et de tissu cérébral sur une période de 14 ans auprès des 86 donneurs humains atteints de la maladie d'Alzheimer et de troubles cognitifs légers.

Les chercheurs ont ensuite comparé les échantillons provenant de donneurs présentant une fonction cognitive normale à ceux présentant une déficience cognitive légère et à ceux présentant la maladie d'Alzheimer à un stade plus avancé.

L'étude, publiée en février dans la revue Acta Neuropathologica, a révélé une augmentation significative de la bêta-amyloïde, un marqueur clé de la maladie d'Alzheimer, chez les personnes atteintes à la fois de la maladie d'Alzheimer et d'un déclin cognitif précoce.

Selon l'étude, les cellules microgliales ont diminué de 80 % chez les personnes souffrant de troubles cognitifs. Ces cellules sont chargées de réparer et d'entretenir d'autres cellules, et notamment d'éliminer la bêta-amyloïde du cerveau et de la rétine.

«Des marqueurs d'inflammation ont également été trouvés, ce qui pourrait être un marqueur tout aussi important de la progression de la maladie», a déclaré M. Isaacson, qui n'a pas participé à l'étude.

«Les résultats sont également apparus chez des personnes ne présentant pas de symptômes cognitifs ou des symptômes cognitifs minimes, ce qui suggère que ces nouveaux tests oculaires pourraient être bien placés pour aider à un diagnostic précoce».

Les chercheurs de l'étude ont trouvé un plus grand nombre de cellules immunitaires entourant étroitement les plaques de bêta-amyloïde ainsi que d'autres cellules responsables de l'inflammation et de la mort des cellules et des tissus.

L'atrophie tissulaire et l'inflammation dans les cellules de l'extrême périphérie de la rétine étaient les plus prédictives de l'état cognitif, selon l'étude.

«Ces résultats pourraient éventuellement conduire au développement de techniques d'imagerie qui nous permettraient de diagnostiquer la maladie d'Alzheimer plus tôt et avec plus de précision», a déclaré M. Isaacson, «et de surveiller sa progression de manière non invasive en regardant à travers l'œil».