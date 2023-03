EN VIDÉO | Il se débarrasse de squatteuses en les squattant lui-même

Un homme a décidé de prendre les choses en main lorsque la maison de sa mère s’est retrouvée occupée par des squatteuses.

C’est après le décès de son père que les problèmes ont commencé, explique Flash Shelton, dans une vidéo diffusée sur YouTube.

Sa mère ne pouvait plus vivre seule dans la maison familiale, laquelle avait donc été mise en location, explique encore l’homme du Nevada, aux États-Unis.

Une femme qui s'est présentée comme étant une gardienne de prison a contacté Flash pour louer la maison en Californie du Nord.

Elle ne lui offrait toutefois ni argent ni crédit. Shelton a donc refusé, mais la femme ne s’est pas découragée pour si peu.

«Elle a fini par avoir un camion de meubles et a littéralement emménagé dans la maison», a relaté M. Shelton. J'ai commencé à entendre des agents immobiliers... dire qu'il y avait cette femme et des gens dans la maison et une maison pleine de meubles.»

«J'ai ensuite commencé à recevoir des rapports de voisins qui avaient remarqué des lumières allumées la nuit et des voitures dans l'allée», a-t-il poursuivi.

Lorsqu’il a tenté d’obtenir de l’aide, Flash s’est buté à toute une surprise : les autorités locales ne pouvaient rien faire pour l’aider, qui lui ont dit: «Nous sommes désolés, nous ne pouvons pas entrer dans la maison et il semble qu'ils y vivent. Vous devez passer par les tribunaux.»

Flash a alors décidé de prendre les choses en main afin de reprendre possession de la maison de ses parents.

«Tout ce que j'avais à faire à ce moment-là, c'était de faire la même chose qu'eux et d'occuper la maison. S'ils peuvent prendre une maison, je peux prendre une maison», raisonne-t-il.

Flash a rédigé un «contrat de bail» avec sa mère, faisant de lui le locataire légal de la propriété.

Flash se rend sur place

Il a ensuite chargé sa voiture, emporté une arme «au cas où» et s'est mis en route pour un trajet de 12 heures.

Flash est arrivé vers 4 heures du matin à la maison de Las Vegas, puis a attendu que les squatteuses quittent la maison pour la journée.

Il est entré dans la maison lorsqu’ils étaient sortis.

Lorsque la squatteuse, une gardienne de prison, et sa petite-fille sont revenues, il les a confrontées, leur disant qu'elles devaient partir au plus vite avec toutes leurs affaires.

La conversation a été polie et la squatteuse s'est excusée pour la gêne occasionnée.

«Je suis vraiment désolée pour tout cela», peut-on l'entendre dire dans l'enregistrement.

Les squatteuses ont déguerpi un jour plus tard.

«Je pense que le simple fait que j'étais là a suffi. C'était vraiment amusant de le faire. Je ne mentirai pas à ce sujet. Je suis heureux que ce soit un succès», conclut-il.

Dans une autre vidéo, l'homme à tout faire met en garde les autres contre son approche.

«Tout le monde ne devrait pas franchir cette porte sans savoir ce qu'il va y trouver», a-t-il déclaré. Les choses ne seront pas toujours paisibles comme ça.»