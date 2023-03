Journée internationale de la publicité: les publicitaires ont-ils une responsabilité sociale?

Le 25 mars est la Journée mondiale contre la publicité; un spécialiste de la question pense qu’en 2023, il faut repenser le modèle de la publicité, laquelle s’accompagne d’une responsabilité sociale.

«Je pense que la publicité peut jouer un rôle vraiment important au niveau de l’affichage; qu’est-ce qu’on accepte d’afficher, et devant qui. Au Québec et au Canada, on le sait, on protège entre autres les enfants, et je pense que c’est une bonne chose», mentionne Sacha Lauzier-Bonnette, directeur de création chez Orkestra, en entrevue à TVA Nouvelles.

«Je pense qu’on a le droit de se prononcer sur des sujets qui méritent un peu moins de place dans l’espace public», ajoute-t-il.

M. Lauzier-Bonnette applique par ailleurs ces préceptes chez Orkestra.

«On a toujours refusé de travailler avec les produits qui sont liés de près ou de loin avec l’industrie du pétrole», donne-t-il en exemple.

Certains pays ont aussi légiféré pour interdire certaines publicités dans des lieux spécifiques, avec des effets bénéfiques, selon M. Lauzier-Bonnette.

«Londres a décidé de couper tout ce qui était «fast food» dans les transports en commun pour protéger les enfants», exemplifie-t-il.

Écoutez l’entrevue de Sacha Lauzier-Bonnette dans la vidéo ci-dessus.