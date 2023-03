Le Canadien détruit les Blue Jackets au Centre Bell

Les partisans du Canadien de Montréal au Centre Bell en ont eu pour leur argent samedi soir, puisqu’ils ont vu leurs favoris ne faire qu’une bouchée des Blue Jackets de Columbus et l’emporter 8 à 2.

• À lire aussi: Un premier tour du chapeau pour Harvey-Pinard!

Pas moins de quatre joueurs ont amassé trois points ou plus, dont Rafaël Harvey-Pinard, qui a été le héros de la rencontre avec un tour du chapeau. Nick Suzuki n’a pas été en reste avec quatre points, un sommet personnel pour une rencontre. Auteur de 10 points à ses quatre derniers matchs, le capitaine du CH a égalé son record de 61 points sur l’ensemble de la saison.

Après l’ouverture du pointage par les Jackets après seulement 92 secondes, Mike Hoffman a répliqué pour le Canadien. Malgré une visière complète en raison du coup de bâton d’A.J. Greer plus tôt cette semaine, le franc-tireur a touché la cible d’un excellent lancer. Il a ajouté deux mentions d’aide à sa fiche.

Brendan Gallagher a connu une bonne partie avec un but et une mention d’aide. Son filet, inscrit entre ceux de Harvey-Pinard en deuxième période, était son premier depuis le 3 janvier. Alex Belzile et Jesse Ylönen ont complété la marque.

Devant la cage, Samuel Montembeault a cédé deux fois au premier vingt avant de fermer la porte aux Blue Jackets. Il a terminé sa soirée de travail avec 20 arrêts.

Le Canadien retournera sur la route pour se mesurer aux Sabres de Buffalo, lundi.