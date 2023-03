Les Forces armées canadiennes: une carrière pour les femmes!

Les Forces armées canadiennes tiennent samedi l’événement «Militaire au féminin» à Québec, invitant les femmes à découvrir les différents métiers possibles dans l’armée.

Les femmes occupent seulement 16,3% des postes dans les Forces armées canadiennes; alors que la pénurie de main-d’œuvre n’épargne pas le monde militaire, celui-ci cherche à faire gonfler ce chiffre.

«Le but des Forces armées canadiennes, c’est d’avoir la même parité d’hommes et de femmes dans la société canadienne; on le sait, le pourcentage est bas présentement, donc on veut augmenter ça, et aussi démontrer la polyvalence et la possibilité de carrière qui s’offre aux femmes dans les forces», explique Jo-Ann Landry, coordinatrice de la diversité dans les Forces armées canadiennes.

«Tous les métiers sont offerts aux deux sexes. Il y a la progression de carrière, autant la subvention des études, l’accessibilité à l’entrainement; la profession est identique, aussi la conciliation travail-famille est importante pour les femmes. Donc tout ça c’est accessible pour tous les métiers militaires», détaille encore la coordinatrice.