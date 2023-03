Les nuages - et un peu de soleil - survoleront le Québec samedi

Les nuages seront à nouveau au rendez-vous sur la partie ouest du Québec en ce samedi matin, et ils devraient faire sentir leur présence sur l’ensemble de la journée.

En plus de Montréal et ses régions limitrophes, l’Outaouais et une grande partie de l’Abitibi-Témiscamingue, l’Estrie, la Mauricie et le Centre-du-Québec verront aussi du temps ennuagé. Certaines portions de cette région verront également tomber de la neige, débutant cet après-midi. Le mercure oscillera autour de zéro degré.

Pour Chaudière-Appalaches, la Capitale-Nationale, la Haute-Mauricie et le Saguenay - Lac-Saint-Jean, le soleil se fera un peu plus paraître. Il y aura toutefois quelques nuages en mi-journée.

Ce sera également essentiellement une journée ensoleillée dans l’est du Québec, avec quelques nuages qui se pointeront dans le Bas-Saint-Laurent et la Gaspésie. Encore une fois, la température devrait rester autour de zéro dans la grande région, remontant jusqu’à 5 degrés par endroits.

Idem sur la Côte-Nord, qui sera tout aussi ensoleillée. Certains nuages pourront être aperçus en fin d’après-midi. La température sera d’un degré.