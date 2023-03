Meurtre à Repentigny: choc et incompréhension dans l’entourage

Le meurtre d’un jeune homme de 21 ans commis à Repentigny samedi matin suscite choc et incompréhension chez l’une de ses amies, qui décrit la victime comme un garçon «doux et sans problème».

• À lire aussi: Agression armée à Repentigny: un jeune de 21 ans succombe à ses blessures

«C’était quelqu’un de drôle et de très tranquille. Il pensait toujours aux autres en premier. Je ne vois pas pourquoi quelqu’un s’en est pris à lui», confie Noémy Mercier, une amie de longue date.

Photo tirée du compte Youtube de Youcef Khelil

Vers 4h du matin, les policiers du Service de police de Repentigny ont reçu un appel pour une personne blessée grièvement sur la rue de Bernières. La victime, Youcef Khelil, a alors été transportée au centre hospitalier où il a succombé à ses blessures.

Photo Audrey Robitaille

«La dernière fois que je l’ai vu, ça remonte à quatre ou cinq mois. On ne se voyait pas tous les jours, mais on était une gang à être restés amis après le secondaire. On prenait de nos nouvelles de temps en temps, et il allait bien», souligne la jeune femme, qui s’est rendue sur les lieux du drame samedi après-midi.

Photo Audrey Robitaille

Selon elle, Youcef Khelil habitait encore chez ses parents, sur la rue de Bernières.

L’enquête

L’enquête a été transférée à la Sûreté du Québec (SQ), qui s’est rendue sur place pour analyser la scène et comprendre les circonstances entourant cet événement.

Photo Audrey Robitaille

«On ignore toujours le type d’arme impliquée dans cette agression», a précisé Catherine Bernard, porte-parole de la SQ.

Selon nos informations, Youcef Khelil n’avait pas d’antécédents judiciaires. L’enquête se poursuit en collaboration avec les autorités locales.

Toute personne avec de l’information sur cette agression est priée de contacter la centrale de l’information de la SQ, au 514-598-4141.