Une hausse de tarifs qui dérange les skieurs

Tout comme l’essence et la nourriture, le ski coûtera plus cher pour les Québécois adeptes de ce sport l’an prochain.

Et plusieurs d’entre eux ne se gênent pas pour exprimer leur colère face à cette hausse de tarifs, n’ayant pas l'impression d'en avoir pour leur argent.

Par exemple, une passe de saison pour le massif de Charlevoix augmentera de près de 2000 dollars.

«Selon moi, c'est excessif, je trouve. Je suis membre ici depuis déjà quelques années. Puis, j'ai vu beaucoup d'amis à moi avec qui je skiais ici, eh bien, ils ont remigré ailleurs. Le massif avait réussi à attirer des gens au cours des dernières années, et là, ça se voit peut-être un petit peu inversé, j'ai l'impression, avec cette hausse-là», a déclaré un skieur à TVA Nouvelles.

Les adeptes de ski devront débourser davantage pour un abonnement de saison, près de 5% de plus pour certains adultes et 11% pour les enfants.

«Ça coûte cher. C'est rendu, avec tout le reste, mettons, manger en plus, il faut que tu te fasses des lunchs», clame une skieuse.

Pour un adulte qui souhaite un accès illimité à la montagne, le massif est le plus dispendieux. Le Mont-Sainte-Anne suit de près. Les prix pour la saison à venir n'étant toujours pas sortis, ce sont ceux de 2022-2023. Et finalement, c'est Whistler, ce mont de renommée internationale, qui est le plus abordable.

«Écoutez, c'est sûr qu'on s'attend à ce que la montagne nous en donne plus si on paye plus cher», soutient un client du massif de Charlevoix.

L'organisation du massif soutient que ses prix demeurent compétitifs par rapport aux stations de la même envergure au Québec. L'augmentation des coûts d'abonnement tient compte de plusieurs facteurs, dont l'inflation et la mise à niveau dans certaines catégories de prix qui n'avaient pas encore été ajustées.