Vol de données: «On n’a aucune preuve de ça», tempère une spécialiste

Alors que l’étau se resserre autour de TikTok, une spécialiste des médias sociaux rappelle qu’on ne dispose actuellement d’aucune preuve attestant que la plateforme servirait à voler des données.

La populaire plateforme sera vraisemblablement bannie des États-Unis, alors que les élus, tant démocrates que républicains, reprochent au média social de servir d’outil d’espionnage à Pékin afin de manipuler les Américains.

«On n’a aucune preuve de ça», tempère la spécialiste des médias sociaux Nellie Brière, en entrevue à TVA Nouvelles.

Le feu de paille s’est amorcé selon elle à l’occasion de nouvelles lois chinoises.

«En 2017, une loi particulièrement, dans laquelle il y a un article, l’article 7, stipule que toute organisation ou citoyen doit absolument coopérer à la demande du renseignement national, et tenir secret toute forme de coopération», explique la spécialiste.

«Donc à partir de ce moment-là, toute personne, citoyen chinois, qui dit qu’il n’offre pas ses données à la Chine, on ne peut pas lui faire confiance à cause de cette loi-là. Sauf que là, l’entreprise TikTok est basée aux États-Unis, et ce ne sont pas des Chinois. Donc on a aucune preuve qu’ils seraient obligés de transmettre ces données», nuance-t-elle.

Mme Brière fait par ailleurs remarquer que le patron de la plateforme, Shou Chew, qui subit un feu croisé à l’occasion d’une puissante commission parlementaire du Congrès américain, n’est pas toujours concerné par les questions qui lui sont adressées.

Getty Images via AFP

«On l’a mis un peu sur la sellette de plein de questions qui ne le touchaient même pas, par rapport à de la censure en Chine, alors qu’il n’est pas du tout Chinois, alors il n’a pas de lien avec la Chine, lui personnellement», rappelle-t-elle.

M. Chew est en effet singapourien d’origine; il a vécu à Londres, ainsi qu’aux États-Unis, où il a étudié à Harvard.

«Ça s’est tellement politisé, TikTok, que c’est devenu un «punching bag» qui représente cette espèce de guerre froide, guerre commerciale, entre les États-Unis et la Chine», déplore la spécialiste.