À VOIR | Jeu du «sonne-d******»: il se fâche et tend un piège à un jeune qui le dérange

Un résident de l’île de Vancouver a pris les grands moyens pour piéger des jeunes qui s’amusaient à faire des «sonne-d******» à son domicile.

Owen May n’est pas le seul à en avoir assez du comportement de certains ados en soirée, qui dérangent les résidents d’un quartier paisible de Courtenay, en Colombie-Britannique.

Dans les derniers mois, les citoyens victimes du jeu «sonne-d******» affirment même que la situation est devenue «terrifiante».

GLOBAL NEWS

En plus de sonner, les jeunes en profitent pour donner des coups de pied sur la porte avant de fuir les lieux.

Après avoir récidivé à plusieurs reprises, un jeune homme du quartier ne s’attendait pas à être à son tour piégé.

Dimanche dernier, le propriétaire irrité a installé un piège avec une corde de pêche devant son entrée. Il est un pêcheur dans la vie de tous les jours.

Dans la nuit, un des jeunes impliqués dans la blague de mauvais goût s’est enfargé dans le piège installé par le Britanno-Colombien.

L’homme a fourni la vidéo de sa caméra de surveillance à Global News, où on voit le jeune perdre pied après avoir asséné des coups de pied sur la porte.

Fiers de leur coup, les propriétaires se sont alors dirigés devant leur entrée pour confronter l’adolescent.

Une violente confrontation s’est alors enclenchée entre l’homme et les deux adultes.

Owen May et sa conjointe ont dû se rendre en centre hospitalier pour traiter des blessures à la jambe et au pied.

Rejoint par Global News, la Gendarmerie royale du Canada (GRC) n’a pas souhaité commenter le dossier.

May affirme toutefois que deux jeunes impliqués ont été identifiés par la police.

Le couple pourrait faire face à des accusations pour avoir installé un piège «pouvant causer des lésions»

«Il pourrait y avoir des accusations déposées contre les deux parties [...] ça n’a pas l’air d’une situation évidente, c’est complexe, et la police devra davantage enquêter pour déterminer les accusations appropriées», reconnait l’avocate criminaliste Sarah Leamon.