Plus récent exclu: Jean-François Mercier est un homme nouveau depuis son passage à «Sortez-moi d’ici!»

L’humoriste Jean-François Mercier, plus récent exclu de la téléréalité «Sortez-moi d’ici!», sort grandi et ragaillardi de cette intense expérience humaine.

Dès qu’il a dû sauter de l’hélicoptère dans la mer avant d’arriver au camp, un déclic s’est opéré dans sa tête. En surmontant sa peur, il a été envahi d’un sentiment de fierté, état qui ne l’a pas quitté depuis, a-t-il dit à l’Agence QMI.

Homme nouveau, donc, Jean-François Mercier croit sincèrement l’être, lui qui a dompté sa petite voix intérieure, celle qui a souvent semé la zizanie dans son esprit. Il juge que son passage dans la jungle l’a changé pour le restant de ses jours.

«Ma voix intérieure m’a toujours trouvé des défauts et a toujours frappé là où ça faisait mal. Elle ne me laissait aucune chance, c'était comme un démon qui me rabaissait tout le temps. Après le saut en hélicoptère, la fierté que j’ai ressentie, ce n’était pas habituel. Ma voix intérieure est devenue bienveillante. Ç'a changé beaucoup de choses dans ma vie et je continue de faire le décompte de tout ce que "Sortez-moi d’ici!" m’a apporté.»

Il dit être plus ouvert aux nouvelles rencontres et être plus enclin à lâcher prise, plutôt que d’être dans «l’angoisse ou dans l’anticipation», ce qui fait qu’à 55 ans «la vie est maintenant plus facile».

Cette confiance qu’il a gagnée dès le début de son parcours à «Sortez-moi d’ici!» l’a aidé à traverser les épreuves dans l’émission, la faim et la fatigue mettant à rude épreuve les campeurs. «On ne dort pas beaucoup, on ne mange pas beaucoup, et ce qu’on mange, ce sont juste des glucides; tu brûles ça super vite et tu as plus faim après, comme si tu n’avais pas mangé.»

C’est donc avec un mélange de déception et de soulagement que Jean-François Mercier est revenu au Québec. «Oui, il y a un certain soulagement, mais si on m’avait offert de retourner, comme Nathalie [Simard], j’y serais allé. C’est sûr que quand tu sors, il y a assurément une déception parce que tu as l’impression de passer à côté de quelque chose.»

Il souligne que l’étape la plus difficile, dans son cas, fut l’épreuve où, jumelé à Colette Provencher, il devait grimper un mur pour récupérer des étoiles dans des orifices remplis de bestioles, alors que la présentatrice météo avait la tête à l’envers, plongée dans l’eau. Elle a même vomi tant le défi était intense.

Jean-François Mercier, qui remercie la production de présenter les campeurs «sous leur meilleur jour», a été évincé au terme du défi d’élimination, ce dimanche, étant celui qui est parvenu à dévisser le moins d’anneaux, alors que sa tête était enfermée dans une boîte remplie de rats. Livia Martin et Colette Provencher (celle qui avait le plus peur des rongeurs) ont fait mieux et demeurent dans la course.

«Une des affaires que j’ai le plus apprécié de cette émission-là, c’est que quand tu sors, ce n'est pas à cause de tes pairs, tu ne vis pas de rejet, ce n’est pas ta personne qui est attaquée», a-t-il dit. «Tu veux vraiment aider les autres, être avec les autres! De gagner des étoiles pour ramener de la bouffe pour tout le monde, quand toi-même tu as faim, c’est puissant!»

Jean-François Mercier, qui planche en ce moment sur les textes de son prochain spectacle solo, a été touchant quand il a dit qu’il faisait l’émission pour s’aimer davantage. Il nuance ses propos: «Je ne suis pas allé là pour apprendre à m’aimer, mais pour devenir une meilleure personne. J’aimerais ça m’aimer plus, mais je ne suis pas allé au Costa Rica pour m’aimer plus. Pour la plupart des gens, devenir une meilleure personne ça passe par confronter ses peurs.»

Produite par Productions Déferlantes, en collaboration avec Québecor Contenu, la téléréalité «Sortez-moi d’ici!» est diffusée chaque dimanche, à 18 h 30.