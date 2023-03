Un rare alignement de cinq planètes observable cette semaine

Les amateurs d’astronomie ou tout simplement de couchers de soleil seront bien servis cette semaine.

À compter de mardi, les planètes Mercure, Vénus, Mars, Jupiter et Uranus seront alignées dans notre ciel. Ce n’est toutefois qu’à compter de vendredi qu’on pourra l’observer, mais il sera heureusement possible de l’admirer pour quelques semaines, affirme l’astrophysicien Cameron Hummels, du California Institute of Technology.

Un alignement de ce genre n’arrive qu’à plusieurs années d’intervalle, clame M. Hummels, qui précise que celui de cette semaine pourra être observé même à partir des villes n’étant pas trop affectées par la pollution lumineuse.

Les gens des deux hémisphères pourront admirer cet alignement qui sera visible sous la lune.

Afin de bien profiter de ce spectacle spatial, Cameron Hummels recommande de trouver un endroit qui offre une vue dégagée sur l’ouest, juste au moment où le soleil se couche.

Vénus sera la planète la plus facilement perceptible, en raison de sa proximité avec la Terre. Uranus apparaîtra à côté de Vénus dans notre ciel; Jupiter et Mercure seront pour leur part visibles sous Vénus et Uranus.

Finalement, Mars apparaîtra au bout de la ligne, un peu plus haut que les quatre autres planètes. Ensemble, les cinq planètes formeront une «sorte de collier de perles», mentionne M. Hummels.