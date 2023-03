Une Québécoise de 15 ans à l’Artexpo de New York

Mégane Fortin, une jeune artiste de 15 ans de la région de Québec, s’envolera dès lundi avec 11 de ses toiles qui seront exposées à la célèbre Artexpo de New York.

• À lire aussi: Artiste-peintre à 9 ans: Mégane Fortin s’exprime grâce à ses œuvres abstraites

La jeune peintre, qui compte quelque 300 toiles à son actif, a commencé son parcours artistique à l’âge de sept ans. Elle a déjà exposé dans plusieurs villes internationales, dont Los Angeles.

En entrevue à TVA Nouvelles, l’adolescente québécoise a admis que sa participation à l’Artexpo est un rêve qui se réalise pour elle.

«Ça fait tellement longtemps que j’attends d’y aller. J’ai été sélectionnée en 2019. Ça fait quatre ans que j’attends, ça fait que c’est un peu surréel que je puisse y aller. On dirait que je n’y crois pas tant, mais en même temps j’ai tellement hâte de voir ce que les gens pensent de ce que je fais», explique Mégane Fortin.

«Pour la collection de New York, je suis plus allée avec des couleurs pastel, des couleurs punchs. Tous les fonds, je me suis assurée qu’il y ait des fonds avec du médium, des fonds avec plus de textures pour qu’il y ait une cohérence et que tout s’agence», ajoute-t-elle.

Mégane Fortin a hâte de rencontrer des artistes internationaux et de recevoir leurs conseils afin de continuer à faire progresser sa démarche artistique.

D’ailleurs, elle explique que son art a évolué au fil des années.

«Il y a sept ans, je ne faisais pas ce que je fais. Il n’y avait pas la démarche; je ne réfléchissais pas autant», affirme la jeune artiste.

Pour voir les explications complètes, visionnez la vidéo ci-haut.