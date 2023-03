Voici comment le changement d’heure peut affecter votre santé

C’est bien connu, le système consistant à changer les horloges deux fois par an est controversé.

Il existe des problèmes de santé liés au changement d'heure. Certaines études ont démontré qu'il perturbe les cycles de sommeil naturels du corps, ce qui peut affecter à la fois la santé physique et mentale.

Quels sont les impacts physiques du changement d’heure?

Selon la clinique Mayo, le cerveau humain possède une horloge biologique, également connue sous le nom de rythme circadien, qui fonctionne sur un cycle de 24 heures.

Qu'il s'agisse de gagner une heure supplémentaire ou de perdre une heure de sommeil, cela perturbe le cycle du sommeil. Il peut donc être difficile pour certaines personnes de revenir à un horaire normal.

Un sommeil perturbé pourrait potentiellement conduire à un risque plus élevé de maladies cardiovasculaires.

Une étude réalisée en 2019 par des chercheurs de la Harvard Medical School et du Massachusetts General Hospital a examiné l'impact du manque de sommeil sur les maladies cardiaques chez la souris.

L’étude a déterminé qu'après 16 semaines, les souris dont les cycles de sommeil étaient perturbés développaient des plaques artérielles plus grandes que les souris dont les habitudes de sommeil étaient normales.

Les souris qui manquaient de sommeil avaient également deux fois le niveau de certains globules blancs dans leur circulation et des quantités inférieures d'hypocrétine, une hormone qui joue un rôle clé dans la régulation des états de sommeil et d'éveil.

Perdre une heure de sommeil pendant le changement d'heure au printemps a été lié à une augmentation des crises cardiaques et des accidents vasculaires cérébraux.

Aux États-Unis, les hôpitaux signalent une augmentation de 24 % des visites de crise cardiaque chaque année le lundi suivant l'avancement des horloges.

La recherche a également montré une augmentation des accidents de voiture.

Quels sont les impacts psychologiques du changement d’heure?

L'augmentation des heures d'obscurité peut entraîner une mauvaise humeur et la dépression chez certaines personnes, ainsi que de la fatigue, des douleurs musculaires et des os affaiblis en raison d'un manque de vitamine D dû à l'exposition au soleil.

Certaines personnes souffrent également de troubles affectifs saisonniers (TAS) en raison des journées plus courtes. Selon le NHS, les symptômes du TAS comprennent une mauvaise humeur persistante, une perte de plaisir ou d'intérêt pour les activités quotidiennes habituelles, de l'irritabilité, des sentiments de désespoir ou de culpabilité et des heures de sommeil plus longues que la normale.

Toujours selon le NHS, le manque de lumière solaire peut empêcher l’hypothalamus de fonctionner correctement, ce qui peut affecter la production de mélatonine (une hormone du sommeil) et de sérotonine (une hormone de l'humeur), ainsi que le rythme circadien du corps.