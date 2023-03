Australie: les données de 14 millions de clients d'une société de crédit dérobées

La société de crédit à la consommation Latitude Financial a rapporté lundi que les données personnelles d'environ 14 millions de ses clients australiens et néo-zélandais ont été volées par des pirates informatiques.

La société a déjà alerté sur l'incident plus tôt en mars, constatant initialement le vol des données de 330 000 clients. Mais lundi, la firme a déclaré que d'après une étude en interne, la brèche est bien plus importante - équivalente à près de la moitié des deux pays.

«Nous reconnaissons que l'annonce d'aujourd'hui sera un événement pénible pour beaucoup de nos clients et nous nous excusons platement», a déclaré la société.

Selon la société, 7,9 millions de permis de conduire australiens et néo-zélandais ont été volés, ainsi que 53 000 numéros de passeport.

6,1 millions de dossiers remontant au moins à 2005 et contenant des informations telles que des noms, des adresses, des numéros de téléphone et des dates de naissance ont également été piratés.

Les pirates se sont emparé des identifiants de connexion d'employés pour voler des informations.

Ahmed Fahour, directeur général de Latitude Financial, a déclaré que l'entreprise fait tout son possible pour améliorer les plateformes touchées par l'attaque et met en place des mesures de sécurité supplémentaires.

Latitude Financial a également indiqué travailler avec des experts en cybersécurité du gouvernement et ses propres conseillers, et que la police fédérale australienne a également ouvert une enquête.

La société a déclaré qu'elle rembourserait les clients qui ont décidé de remplacer leurs documents.