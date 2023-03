C'est parti pour la pêche au crabe

Comme le veut la tradition, les crabiers de la zone 17 ont pris la mer lundi matin à 5 h. C'est sur une mer d'huile que les capitaines ont navigué pour aller étendre leurs casiers dans l'estuaire du Saint-Laurent.

«C'est toujours la même chose, les petits papillons qui embarquent et aujourd'hui, on est chanceux, les conditions de mer sont là, il n'y a pas de glace, c'est vraiment le matin idéal pour aller étendre nos trappes», a expliqué Claude Gosselin, capitaine d'un crabier et vice-président de l'Association des pêcheurs de la zone 17.

Le début de saison a quand même un goût doux-amer pour les propriétaires de crabiers. Le prix de départ au débarquement a été fixé à 2,25 $ la livre en ce début de saison. À l'ouverture de la pêche en 2022, les pêcheurs recevaient plutôt 7 $ la livre.

«Il ne faut pas être dupe, ça va être une année difficile pour nous, mais comme toutes les entreprises, il y a des hauts et des bas. Il va falloir conjuguer avec ça», a lancé le capitaine Claude Gosselin.

Les stocks de crabes de l'année dernière, et même de 2021 n'ont pas tous été écoulés, donc le crabe est déjà abondant sur les marchés mondiaux, ce qui influence le prix au débarquement à la baisse.

«On a espoir que le marché se place un peu. On sait que ça ne remontera à des prix qu'on a eus dans les dernières années, mais si ça remonte un peu ce serait profitable pour faire les paiements, payer l'équipage», a expliqué Marc Doucet, capitaine et président de l'Association des pêcheurs de la zone 17.

La pression financière est forte pour certains propriétaires de permis de pêche. L'an dernier, dans la zone 17, la valeur des permis de pêche a explosé. Des pêcheurs de cette zone relatent que leur valeur s'élevait à 5,5 millions $ en moyenne, en 2022.

Du crabe dans les poissonneries dès mardi

C'est mardi que les pêcheurs ramèneront leurs premières prises à quai.

«C'est ça la récompense du pêcheur, c'est ce qu'on ramène au quai», a lancé un pêcheur d'expérience à TVA Nouvelles.

Le précieux crustacé sera plus abordable cette année pour le consommateur. Après que le prix du crabe des neiges ait atteint un sommet l'an dernier, il sera 40 % moins élevé dans les poissonneries cette année.

Rappelons que les quotas de pêche au crabe sont en hausse cette saison dans la zone 17. Pêches et Océans Canada autorise les crabiers de l'estuaire du Saint-Laurent à capturer 1394 tonnes du crustacé, une augmentation de 15 % par rapport à 2022.

La fermeture de la pêche dans cette zone est fixée au 24 juin.