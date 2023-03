Déclin du français : quatre ministres à l'Académie les Estacades

Quatre ministres du gouvernement Legault sont allés à la rencontre des élèves de l'Académie les Estacades de Trois-Rivières, lundi, pour discuter de la langue française et connaitre leurs solutions pour la conserver.

Le ministre de la Langue française, Jean-François Roberge, le ministre de l'Éducation, Bernard Drainville et le ministre de la Culture, Mathieu Lacombe étaient sur la scène de l’auditorium de l’école secondaire. Pendant une heure, sous forme de discussion à main levée, les adolescents ont pu s'adresser à eux. La ministre responsable de l’Administration gouvernementale et présidente du Conseil du trésor, Sonia Lebel, a aussi fait une courte apparition.

«Les jeunes avaient soif de culture et de français. Et ils ont proposé comment. Ils étaient dans la solution et pas dans le déni», s’est réjoui le ministre Jean-François Roberge.

«L'amour du français est là chez les jeunes. Je ne dirais pas que ça me surprend, mais ça me rassure. De se faire dire, sur des plateformes comme Netflix, on veut voir plus de contenu québécois... ça, je trouve ça intéressant», a renchéri le ministre de l’Éducation Bernard Drainville en point de presse.

La publicité de la CAQ sur le déclin du français au Québec avait déjà lancé le débat chez les élèves dans les derniers jours. Le projet de passeport culturel numérique destiné aux jeunes à semer la curiosité. Le gouvernement Legault prévoit 4,2 millions $ sur deux ans pour développer cet outil dont la mission vise à faire découvrir l'offre culturelle québécoise.

«Je trouve ça motivant. Ils ont envie de consommer de la culture québécoise qui les intéresse. Et ça, je suis sensible à ça. C'est un des éléments que je retiens. Je suis bien heureux de voir que le passeport culturel risque d’être populaire dans deux ans lorsqu’il sera sur pied», a commenté le ministre de la Culture, Mathieu Lacombe.

L'Académie les Estacades était la seule école de la province à recevoir les ministres. Les idées proposées par les adolescents viendront nourrir les travaux du Groupe d'action pour l'avenir de la langue française. Le ministre Jean-François Roberge met aussi sur pied une grande consultation en ligne dont les détails seront dévoilés mardi.