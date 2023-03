Des appartements Airbnb utilisés comme cachettes par des gangs de rue

Des membres de gangs de rue louent des appartements sur Airbnb pour y cacher des armes, de l’argent et des personnes d’intérêt, un récent phénomène qui inquiète les policiers de Montréal.

«On a commencé à voir ça de plus en plus au début de la pandémie, explique une source policière. Les bars étaient fermés, donc ils ont amené les bars jusqu’à eux en louant des logements et en invitant leurs amis.»

Difficile à retracer

Voyant que cette nouvelle façon de faire complexifiait la tâche des policiers, les membres des gangs en font désormais une habitude.

«Ils changent de place constamment, alors c’est difficile de les retracer, précise une autre source. Ils sont là une semaine, ensuite ils s’en vont ailleurs.»

En plus de leur servir de cachettes, ces logements sont souvent loués au centre-ville et dans le Vieux-Montréal, à proximité de plusieurs bars.

«Faut pas oublier que ce sont des jeunes avant tout», dit une source en riant.

Au début février, le Groupe tactique d’intervention (GTI) a d’ailleurs dû intervenir dans un condo de la rue Peel, dans le quartier Griffintown, pour un groupe de jeunes vraisemblablement armés.

En débarquant sur les lieux, ils sont tombés sur une bande de criminels issus du gang de rue STL, établi dans Saint-Léonard, qui fêtaient avec de la drogue et de l’alcool. L’une des cibles de l’enquête était installée confortablement sur le divan. Son pistolet de type «blazer luger» était chargé et caché sous le coussin sur lequel il était assis.

Alcool et pistolets

Comme le démontrent les photos obtenues par Le Journal, plus d’une vingtaine de bouteilles d’alcool, des sacs de cocottes de cannabis, un appareil pour cloner les clés intelligentes de véhicules, des résidus de poudre blanche et d’autres pistolets et munitions ont notamment été découverts dans l’unité louée sur Airbnb.

Finalement, cinq personnes ont été arrêtées ce soir-là.

En mai dernier, les policiers sont intervenus pour une histoire semblable dans le même quartier. Plusieurs munitions ainsi que des armes ont été saisies dans le logement loué sur Airbnb. Cinq personnes ont également été arrêtées.

Malgré le fait que la pandémie est derrière nous et que les établissements sont tous rouverts, cette tendance ne semble pas vouloir s’estomper et cause de plus en plus de maux de tête aux enquêteurs spécialisés dans le crime organisé.

- avec Michaël Nguyen