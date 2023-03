Est-ce que les VUS sont trop gros pour rien?

Une nouvelle étude démontre que plusieurs propriétaires de véhicules utilitaires sport (VUS) n’utilisent pas leur voiture à leur pleine capacité.

La dernière étude du Centre interuniversitaire de recherche en analyse des organisations dévoile que 38% des propriétaires utilisent tout l’espace de chargement de leur VUS au moins une fois par semaine.

C’est seulement 15% des déplacements qui sont pour des sorties en plein air, des vacances ou des voyages.

En terminant, 74% des propriétaires n’ont jamais de charge à tirer.

Pourtant ce type de véhicule est très populaire en campagne, mais également en ville alors que les besoins ne sont pas toujours les mêmes.

«C’est 71% des nouveaux véhicules vendus qui sont des VUS et à l’échelle ce chiffre grimpe au-dessus de la barre des 80%. On ne remet pas en cause l’utilité des gros véhicules à un certain moment pour certaines actions pour le travail et les familles nombreuses. Ce qu’on vient de dénoncer c’est la tendance généralisée à travers la province », explique Andréanne Brazeau, analyste des politiques climatiques chez Équiterre.

Cette étude a été menée auprès de 1000 Québécois en juillet 2022.