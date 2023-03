Immigration: baisse marquée des demandes traitées au chemin Roxham depuis sa fermeture

Alors qu’une centaine de demandeurs d’asile par jour se présentaient en moyenne sur le chemin Roxham l’an dernier, à peine 33 demandes ont été traitées depuis sa fermeture, samedi, selon les services frontaliers.

De ce nombre, 15 demandeurs ont été renvoyés aux États-Unis.

Les 18 autres ont été jugés admissibles à poursuivre leur demande de protection au Canada en vertu des exceptions prévues aux nouvelles règles.

Malgré ces statistiques, plusieurs personnes demeurant près du chemin Roxham se disent sceptiques quant à la nouvelle règlementation.

«C’est sûr que ce n’est pas terminé», indique une femme.

«D’après moi ils vont traverser par d’autres endroits», ajoute un homme.

Le gouvernement ne spécifie pas si la surveillance sera augmentée à la frontière.

«On va continuer de regarder ce qui est nécessaire pour assurer la sécurité de nos frontières et surtout pour démontrer qu’on a un système d’immigration qui fonctionne pour les Canadiens», mentionne le premier ministre Justin Trudeau.

L’endroit où iront les 15 000 migrants additionnels que le Canada s’est engagé à accueillir demeure aussi inconnu.

«Notre capacité d’accueil est dépassée», indique le ministre Jean-François Roberge.

«Il y aura des discussions avec les différents gouvernements, mais je pense que notre appel aux autres provinces a été entendu dans les derniers mois, avance de son côté le lieutenant du Québec et ministre du Patrimoine canadien, Pablo Rodriguez. On a eu des discussions avec l’Ontario, et avec les provinces de l’Atlantique.»

D’autres comme le NPD disent déplorer que l’entente d’Ottawa et Washington plonge de nombreux migrants dans l’inconnu, sans compter les nombreuses personnes qui risquent d’être tentées de mettre leur sécurité en danger afin d’entrer au Canada.