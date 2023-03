La future maison pour sans-abris promet des améliorations

La nouvelle maison pour sans-abris à Chicoutimi, au Saguenay-Lac-Saint-Jean, devrait améliorer la situation de l'itinérance au centre-ville lorsqu’elle ouvrira, pour un montant de 4,3 millions $.

C'est à la fin du mois de juin prochain qu'on le saura, lors de son ouverture.

Cette nouvelle maison, située dans l'ancien couvent des Servantes du Très-St-Sacrement offrira beaucoup plus d'espace. Les transformations sont visibles dans le couvent, quelques mois après le début des travaux.

«C'est extraordinaire!», s'est exclamé le directeur-général de la Maison pour sans abri, Yanick Harvey.

«Les résidents seront vraiment bien logés», a renchéri la ministre responsable du Saguenay-Lac-Saint-Jean et députée de Chicoutimi, Andrée Laforest.

Il y aura 36 chambres réparties sur 4 étages, avec un nouveau plancher. La maison sera plus adaptée au goût du jour que les anciens espaces réservés aux religieuses. La salle à manger sera spacieuse, tout juste à côté de la cuisine.

Au sous-sol, toute la tuyauterie a été refaite, et le bâtiment, qui date de 1906, a été remis aux normes.

«Toute la mécanique électrique a été refaite, on a rendu la conformité coupe-feu au niveau de la tuyauterie», a affirmé le chargé de projet Sébastien Maltais, de la firme Gigari. «On a trouvé de l'amiante, mais on s'y attendait, et ce n'était rien de majeur. Le bâtiment est comme neuf.»

«On a installé des gicleurs et refait les sorties d'urgence», a ajouté Karine Boily, de l'Office municipal d'habitation de Chicoutimi.

La chapelle sera également accessible, probablement pour des activités culturelles.

La maison pour sans abri actuelle, sur la rue Lafontaine, est reconnue pour son manque d'espace. «On accueille parfois 45 personnes par jour, dans un milieu où il devrait y en avoir 20. On pourra maintenant en accueillir 76 en temps de crise», a ajouté Yanick Harvey.

Le déménagement dans de plus grands locaux facilitera la cohabitation et rehaussera la qualité des services.

«C'est vraiment une question de sécurité», a précisé M. Harvey. «Il y a des gens qui ne viennent pas à la maison parce qu'il n'y a plus de place. Maintenant, on pourra séparer nos interventions, chacun dans sa chambre, par type de secteur.»

«Ça ne mettra peut-être pas un terme à l'itinérance, mais ça va permettre de mieux contrôler», a affirmé le président du conseil d'arrondissement de Chicoutimi, Jacques Cleary.

Les travaux de 4.3 millions $ sont financés presqu'à 50 % par la Fondation Mgr Léonce-Bouchard, qui regroupe quatre œuvres de bienfaisance.