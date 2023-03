«La Voix»: un passage éclair pour France D’Amour

France D’Amour n’a pas hésité avant d’accepter le défi de remplacer au pied levé Marjo dans son fauteuil de coach de «La Voix», dimanche, alors que son amie ne se sentait pas assez bien pour se rendre au studio après avoir contracté la COVID-19.

• À lire aussi: Entrevue avec Livia St-Pierre : la gagnante de «La deuxième voix» voulait passer son tour

• À lire aussi: «La Voix»: Sophie, Christa Maria, Loïk et Christopher en demi-finale

Après s’être assuré qu’elle pourrait trouver un vol aller-retour pour Tampa, en Floride, où elle habite actuellement, elle a filé à l’aéroport avec une simple petite valise de cabine. «Je n’ai pas réfléchi plus que ça, a-t-elle déclaré à l’Agence QMI. On fait aux autres ce qu’on voudrait se faire faire. Si j’avais des problèmes, j’aimerais que mes amis puissent me remplacer au pied levé. Marjo est malade, j’y vais, je ne me pose pas de questions, on verra une fois sur place. Je suis arrivée avec ma brosse à dents et une minivalise, mais toute l’équipe de "La Voix" s’est bien occupée de moi.»

Le concept de «La Voix» n’est pas étranger à France D’Amour, qui a été mentore pour l’équipe de Marc Dupré en 2014. «J’étais surtout à l’aise parce que je connais très bien les autres coachs. C’est un élément important. Je me suis sentie acceptée et j’étais en confiance d’être aux côtés de Marc [Dupré], Mario [Pelchat] et Corneille. En plus, j’étais en contact avec Marjo en permanence depuis vendredi soir. Elle m’a beaucoup encouragée. La production m’a envoyé toute l’information, j’ai pu lire les biographies de tous les candidats. J’ai pu bien me préparer avant les répétitions du samedi.»

Photo Agence QMI, Joël Lemay

Alors qu’elle s’apprêtait à repartir tout de suite après la fin de l’émission, dimanche soir, elle a confié avoir vécu tout un moment dans la chaise de Marjo. «C’est très différent de ce qu’on voit à la télé et quand on est sur le plateau, l’émotion est plus directe. Le point commun des trois candidats de l’équipe de Marjo, c’est qu’ils avaient une force et une fragilité en même temps. Ils jouaient sur les deux tableaux, c’était très intéressant. En répétition, c’est aussi un des conseils que je leur ai donnés: "allez dans les extrêmes, d’un côté comme de l’autre". C’était beau et inspirant.»

Un 14e album cet automne

Si France D’Amour est actuellement en Floride, c’est parce qu’elle travaille sur son 14e album, qui s’appellera d’ailleurs «14».

«Pour mes disques, j’ai toujours fait la musique avant les textes. Mais cette fois-ci, le texte est à la base des chansons, et ensuite je rajoute la musique. J’ai cherché à aller davantage dans l’intime, d’être plus vrai et plus authentique, et la musique suit aussi cette direction.»

Elle a écrit une quarantaine de textes, mais elle va en garder seulement 10 pour l’album. «Après les dernières années qu’on vient de vivre, j’avais besoin de donner, d’exprimer quelque chose de plus lumineux. Je veux être positive, mettre l’accent sur le beau. S’il faut qu’on rame, on va ramer ensemble.»

Après la Floride, la chanteuse va revenir terminer son album à Brossard et à Mascouche, avant une sortie prévue cet automne.