Météo du jour: du beau temps avec un soleil généreux dans le sud du Québec

Après un week-end pluvieux et neigeux, le soleil sera de retour en ce début de semaine dans la majeure partie du Québec, à l’exception des secteurs de l’est de la province qui recevront quelques flocons de neige.

Le temps sera donc ensoleillé, mais des nuages feront tout de même leur apparition en après-midi lundi dans le sud et le centre de la province, selon les prévisions d’Environnement et Changement climatique Canada.

À Montréal et ses environs, outre le beau soleil matinal, le mercure sera également à la hausse pour afficher 7 degrés au thermomètre, alors que dans l’ouest du Québec, on peut s’attendre à plus de nuages.

Même si le temps sera généralement variable en Estrie et dans la région de Québec, c’est en Mauricie que le soleil sera plus généreux, accompagné de températures printanières, selon l’agence fédérale.

En revanche, dans les secteurs un peu plus au nord ainsi qu’en Beauce, la matinée s’annonce plus morose avec un ciel qui se voilera de nuages porteurs de quelques flocons de neige, sans grandes accumulations cependant.

Les nuages se feront plus présents et plus denses dans le ciel de l’est du Québec où des averses de neige sont à prévoir en mi-journée dans les secteurs de la Gaspésie et de la Côte-Nord avec de possibles accumulations de 2 à 4 centimètres.