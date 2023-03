Pratique «profondément préoccupantes»: des fouilles à nu sur des enfants

Plus de 2800 enfants, dont certains aussi jeunes que 8 ans, auraient été fouillés à nu par les policiers en Angleterre et au Pays de Galles entre 2018 et 2022, selon un rapport «profondément préoccupant».

Des enfants auraient été fouillés à nu à l'arrière de fourgons de police, dans les écoles et à l’extérieur d’établissements de restauration rapide, a estimé le rapport de la commissaire à l'enfance Dame Rachel de Souza, selon BBC.

Au total, 2847 enfants auraient été fouillés de la sorte entre 2018 et mi-2022, et 52 % auraient eu lieu sans la présence d’un adulte approprié sur les lieux. Presqu’un quart des enfants fouillés avaient entre 10-15 ans, tandis que le plus jeune n’était âgé que de 8 ans.

Les enfants noirs seraient également six fois plus propices à être fouillés, a démontré l’enquête.

Le rapport démontre que cette pratique serait étendue partout en Angleterre et au Pays de Galles, et révèlent l’évidence de «pratiques profondément préoccupantes», a réagi la commissaire selon le média anglais.

«Nos enfants sont abandonnés par les institutions de l'État mises en place pour les protéger», a martelé, de son côté, le Runnymede Trust, une organisation caritative pour l'égalité raciale.

Cette enquête faisait suite à un scandale qui avait éclaté en mars l’an dernier durant lequel une jeune fille de 15 ans menstruée aurait été fouillée à nu à l’école par deux agentes de la police métropolitaine.