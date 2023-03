Santé Québec: «Ils ont tout ce qu’il faut pour ne pas reculer»

Une révolution du système de santé avait été tentée en 2015 sous le gouvernement de Philippe Couillard, mais avait avorté; Gaétan Barrette pense que le contexte joue en faveur du gouvernement de François Legault, et que la révolution proposée a toutes les chances d’aboutir.

• À lire aussi: Dubé prépare sa révolution en santé

Le ministre de la Santé, Christian Dubé, s’apprête à déposer cette semaine un projet de loi visant la création de Santé Québec, ce qui aurait un impact sur la gestion des opérations, mais aussi sur le personnel, notamment leur ancienneté et leur mobilité.

L’ancien ministre de la Santé sous le gouvernement de Philipe Couillard, Gaétan Barrette, applaudit cette révolution; en fait, il aurait aimé mettre en œuvre lui-même les mesures proposées.

«La plupart des mesures qui sont proposées, pas toutes, mais la plupart, ont déjà été écrites, même pensées dans des lois en 2015, mais n’ont pas toutes été appliquées, et pire: le gouvernement de l’époque avait reculé... alors de voir que le flambeau est repris par le gouvernement actuel, qui semble vouloir aller au bout de cette affaire-là c’est une bonne nouvelle. Pourquoi? Parce que ce sont des mesures qui vont dans le sens de l’intérêt des patients. Toutes ces mesures-là vont aider l’organisation des soins», explique-t-il en entrevue à TVA Nouvelles.

Bien que la tentative d’une telle réforme n’est pas nouvelle, M. Barrette est confiant en l’avenir de la réforme que proposera la Coalition avenir Québec (CAQ).

«Tout d’abord, ce gouvernement-là est actuellement en mode héritage. Ensuite, il a évidemment un appui massif de la population. Comparé en 2015, le vent était de face, et pas à peu près. Mais les gens ne veulent plus entendre parler de mesures qui ne donneront pas de résultats. Les gens veulent des résultats. Ils ont l’appui de la population, on l’a eu nous aussi à l’époque pas mal, mais il y a eu un recul. Là, la CAQ a tout ce qu’il faut pour ne pas reculer», détaille l’ancien ministre de la Santé.

Une attaque contre les syndicats

Une levée de boucliers de la part des syndicats est appréhendée par plusieurs.

Mais selon M. Barrette, il faut interroger l’intérêt lui-même de la loi: «Est-ce que c’est l’intérêt des organisations, ou est-ce que c’est l’intérêt des patients?», raisonne-t-il.

«Les mesures qui sont proposées vont dans le sens de la bonne dispensation des services, alors que les syndicats, eux autres, on attaque leur dogme fondamental. C’est quoi le dogme fondamental des syndicats? C’est un, l’ancienneté, et tout le monde est égal, peu importe la charge de travail», explique-t-il.

Écoutez l’entrevue de Gaétan Barrette dans la vidéo ci-dessus.