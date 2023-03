Une finale émouvante pour «L’Échappée»

L’émotion était à son comble dans le 168e et dernier épisode de «L’Échappée», alors que la voix d’Isabelle Boulay nous accompagnait pour dire adieu aux personnages qui nous ont divertis chaque lundi soir pendant sept saisons.

C’est sur sa chanson «Mieux qu’ici-bas» que s’est conclu le téléroman créé par Michelle Allen et dont les trois dernières saisons ont été tricotées par l’autrice principale Mylène Chollet.

***Si vous n’avez pas encore vu l’épisode, l’alerte au divulgâcheur retentit maintenant***

Quatre ans ont passé à Sainte-Alice et tout le monde converge à l’Hôtel et spa Le Havre opéré par Martine (Sophie Bourgeois) pour le mariage de... Jade (Charlotte Aubin) et de Xavier (Félix-Antoine Duval), qui se sont retrouvés pour ne plus se laisser. Jade opère maintenant la Fondation Majama et Xavier est le chef étoile du restaurant Chez Étienne, qui se distingue auprès des critiques culinaires.

C’est une conclusion émouvante et regorgeant de lumière qui a été proposée aux centaines de milliers d’adeptes de «L’Échappée», comme si on avait voulu semer un peu d’espoir dans cette communauté ayant vécu son lot de drames (et de meurtres) en sept ans. Les principaux personnages, ceux dont nous avons fait la connaissance dès septembre 2016, au tout début, étaient de la finale.

Robin (Jean-François Nadeau) travaille maintenant pour la Fondation Majama, qui est en voie de créer un milieu de vie intergénérationnel baptisé L’Arche dans les anciens locaux de L’Échappée. Robin et Sandrine (Marie-Ève Perron) ont maintenant une fille de 4 ans, Emmanuelle (Simone Bellemare-Ledoux). Tout semble aller pour Manu (Sam-Éloi Girard), qui est d’ailleurs le parrain d’Emmanuelle. Il étudie à l’Université Laval pour devenir éducateur spécialisé, comme Robin, et l’amour se pointe le bout du nez pour lui au mariage de Jade et de Xavier.

Bien sûr, Noémie (Anick Lemay) est de retour à Sainte-Alice pour la grande célébration, avec Mateo (Victor Andrés Trelles Turgeon). Quand elle visite les futurs locaux de L’Arche, Noémie est émue en se rappelant son travail d’intervenante à L’Échappée. Des images d’archives nous permettent de revoir plein de personnages portés par des comédiens de la relève, comme Laurie Babin, Émilie Bierre, Kelly Depeault, Étienne Galloy, Éléonore Loiselle, Sophie Nélisse et Noah Parker.

Celle qui a évolué pour le mieux, Sonia (Marie-Claude Guérin), est toujours heureuse avec Thomas (Sylvain Marcel). Ils sont maintenant établis à Lac-Beauport, où elle est directrice expérience clients dans l’autre établissement Hôtel et spa Le Havre de Martine.

Richard (Pierre-Yves Cardinal) est le nouveau patron du poste de police local et il a eu un fils, Arthur (Moïse Desjardins) avec Flora (Alexa-Jeanne Dubé), mais les parents ne sont pas en couple. Le beau lieutenant hésite à conquérir Maggie (Larrisa Corriveau), qui est la demi-sœur de son ex-fiancé Marie-Louise (Bianca Gervais). Cette dernière est d’ailleurs évoquée dans les ultimes scènes, Richard recevant une lettre d’excuses de Keven (Thomas Boonen), celui qui a abattu Marie-Louise.

La mère de cette dernière, Gisèle (Chantal Fontaine), est maintenant fleuriste avec Claude (Frank Schorpion), Astrid (Éléonore Loiselle) est photographe et expose à l’hôtel et Claudie (Kelly Depeault) est de retour à Sainte-Alice après des années d’absence. Elle porte maintenant le nom de sa mère biologique, Balasko. Martine et elle se réconcilient.

Brigitte est morte...

Les fantômes de Sainte-Alice sont également présents au mariage, mais aucune mention du tueur en série David Lelièvre (Patrick Hivon) dans ce dernier tour de piste. On apprend que Clément (Rémy Girard) est finalement décédé, tout comme Brigitte (Julie Perreault), la mère de Jade et le personnage principal du téléroman au départ. Aucune autre explication n’est donnée à ce sujet.

Le tout dernier épisode renferme quantité de beaux paysages du Bas-Saint-Laurent, comme les productions Amalga nous y ont habitués au fil des ans.

On en saura bientôt un peu plus sur la série «Sorcières» qui se glissera dans la case horaire de «L’échappée» en septembre prochain à TVA.