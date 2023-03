Un bébé nommé en l’honneur de leur chien décédé

Un couple britannique a voulu rendre hommage à leur chien décédé en donnant son nom à leur tout premier nouveau-né.

C’est du moins ce qu’a rapporté la revue française Parents.fr, d’après un TikTok qui a soulevé les passions.

«Attendez, vous avez sérieusement nommé votre bébé d’après un chien?!» introduit la courte vidéo, pour faire écho à la réaction première des internautes en apprenant que le l'enfant a été nommé en l’honneur de leur boxer, décédé deux jours avant l’accouchement.

«Nous avons perdu notre premier bébé deux jours avant d’avoir notre dernier bébé. Nous sommes à peu près sûrs qu’ils partagent la même âme», a expliqué la nouvelle maman dans la description de la vidéo.

Si les parents se sont bien gardé d’annoncer le nom de leur nouveau-né, une internaute serait parvenue à le découvrir. Heureusement, rien de trop extravagant: le pitou se prénommait Myles et l’enfant porterait le prénom Henry Myles.

Cela n’a pas empêché plusieurs utilisateurs de la plateforme de rire de la situation dans les commentaires.

«Voici mon fils Pretzel», a réagi une internaute qui a obtenu près de 9500 j'aime.

«Gruau, tu as été nommé d’après le chat le plus courageux que j’aie connu», a commenté un second.