Les Alouettes de Montréal ont annoncé avoir paraphé un partenariat de plusieurs années avec le géant des télécommunications Vidéotron.

«Vidéotron contribuera à bonifier et à amplifier l'expérience des partisans des Alouettes de Montréal lors des parties à domicile, mais aussi hors du Stade Mémorial Percival Molson, lors d'activités spécifiques», a indiqué l’organisation montréalaise dans un communiqué publié lundi.

Aussi, le logo de la compagnie québécoise sera dorénavant visible sur les uniformes des «Als» pendant les parties à domicile et à l'étranger pour les saisons à venir.

Vidéotron présentera également le premier match à la maison des «Moineaux» en 2023, lors de la visite du Rouge et Noir d’Ottawa au Stade Percival-Molson le 10 juin prochain.

«C'est avec une grande fierté que Vidéotron s'associe aux Alouettes de Montréal et à leur riche histoire. Ce partenariat vient réitérer notre engagement envers l'industrie du sport et du divertissement au Québec. En plus de soutenir et de faire rayonner l'élite sportive, il est également important pour nous de contribuer à l'essor d'une nouvelle communauté d'adeptes de ce sport rassembleur, bien enraciné ici», a souligné le vice-président Marketing – marché résidentiel, Vidéotron et Fizz, Frédéric Déry.

«Cette association avec Vidéotron est tout à fait naturelle, a quant à lui affirmé le directeur ventes et partenariats corporatifs chez les Alouettes, Brian Weightman. L'entreprise est ancrée dans la culture québécoise et a toujours eu une passion réelle pour le domaine sportif.»

Il s’agit de la première annonce majeure concernant les partenariats chez les Alouettes depuis l’achat du club par le président et chef de la direction de Québecor, Pierre Karl Péladeau.