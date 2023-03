Brossage des dents: ne faites pas cette erreur!

Le brossage des dents est une habitude acquise par la plupart des gens, mais qu’il est bien parfois de réviser afin de s’assurer que les bons gestes sont posés, et aux bonnes heures.

En effet, se brosser les dents après avoir pris son petit-déjeuner est une erreur, ont révélé des dentistes.

En fait, se brosser les dents avant le premier repas de la journée est la meilleure façon de commencer la journée afin de s’assurer d’une bonne hygiène buccale.

Pourtant, les sondages indiquent qu’environ 40 % de la population commettent l'erreur de ne se brosser les dents qu'après avoir avalé leur petit-déjeuner.

Selon le Dr Sam Jethwa, vice-président de la British Academy of Cosmetic Dentistry, et le Dr Alan Clarke, dentiste en chef de la clinique Paste Dental de Belfast, le brossage des dents avant le repas est indispensable pour protéger les dents des bactéries et leur donner une haleine fraîche.

Se brosser les dents dès le matin aide le corps à lutter contre les bactéries qui se sont développées pendant la nuit.

Le Dr Jethwa explique que pendant le sommeil, les bactéries présentes dans la bouche se multiplient et sont à l'origine de la plaque dentaire.

«Lorsque la plaque s'accumule sur les dents, elle ronge l'émail, ce qui provoque des caries», explique-t-il.

«Se brosser les dents avant le petit-déjeuner permet non seulement d'éliminer l'accumulation de plaque sur les dents, mais aussi d'activer la production de salive», ajoute-t-il.

Réduire l'impact acide des aliments sur les dents

Selon le Dr Clarke, lorsque vous mangez, les bactéries présentes dans votre bouche décomposent les aliments et produisent de l'acide.

Le fait de prendre un petit-déjeuner et de boire du café ou du jus de fruits alimente ces bactéries, qui forment de l’acide qui peut attaquer l'émail des dents.

«Se brosser les dents avant le petit-déjeuner permet d'éliminer ces bactéries et l'environnement acide qui peut endommager l'émail des dents», mentionne le Dr Clarke.

Selon lui, si vous buvez du jus d'orange au petit-déjeuner et que vous vous brossez les dents immédiatement après, vous poussez les bactéries et le jus d’orange entre vos dents.

Cet acide peut affaiblir l'émail des dents et provoquer leur usure et leur sensibilité. Les experts suggèrent donc d'attendre au moins 30 minutes après avoir mangé pour se brosser les dents.

«Si vous vous brossez les dents trop tôt après avoir consommé ces aliments, vous risquez d'endommager davantage l'émail des dents à un moment où il est faible et vulnérable», explique le Dr Jethwa.