ADDIK: tout le monde doute de tout le monde dans la 2e saison de «Classé secret»

Dix-huit mois ont passé depuis la conclusion tragique de la première saison de «Classé secret». Rachel Miller est maintenant à la tête des Services secrets du Canada (SCC) et, plus que jamais, elle se méfie des gens qui l’entourent.

Dans cette deuxième mouture, qui sera diffusée l’automne prochain sur ADDIK et dont le tournage se boucle dans une semaine, c’est dans ce climat de paranoïa que nous retrouvons l’agente secrète au lourd passé, elle qui a été torturée dans le Caucase et trahie par des gens très proches d’elle.

*** Si vous n’avez pas encore vu la première saison qui est disponible sur Club illico et en vidéo sur demande pour les abonnés d'ADDIK, l’alerte au divulgâcheur sonne ici. ***

Se relevant du deuil de son conjoint et collègue Émile (Patrick Labbé), une taupe à la solde des Américains qui a été démasquée et éliminée par Valérie (Madeleine Péloquin) - une information que Rachel ignore -, la nouvelle patronne des SCC s’efforce de ne rien laisser paraitre. «Elle s’est reprise en main, elle a une nouvelle maison, mais on va la sentir un peu moins forte cette année», a dit Mélissa Désormeaux-Poulin.

«Rachel est presque tout le temps parfaite, elle a gravi les échelons très vite et c’est une femme directrice, c’est quand même particulier, mais elle va perdre ses moyens et être complètement isolée. À part Valérie, qui est son chien de garde, Rachel n’a pas beaucoup de relations saines et il y a quelqu’un qui va s’amuser à lui enlever toutes ses relations.»

Rachel compose toujours, dans les nouveaux locaux des SCC - que l’on a pu voir lors d’une visite de plateau lundi -, avec l’infâme Thomassin (Paul Ahmarani). Son oncle Philip (Gabriel Arcand), un ancien espion, est toujours dans les parages, mais c’est la guerre froide entre eux.

Elle croise par ailleurs la route de son ancien patron, Adrian (Andreas Apergis), qui est maintenant consultant en sécurité pour une minière au Maghreb. Quand deux géologues sont enlevés, l’équipe de Rachel doit intervenir et, en parallèle, intercepter un dissident français dans cette saison des contrastes célébrant à la fois notre nordicité et la chaleur du Maroc.

Rachel peut compter sur un nouveau venu, Maxime Boulanger (Louis-Philippe Dandenault), un gars de terrain plus intelligent qu’il n’y parait. «Il essaie de remplir les souliers de Rachel, mais c’est difficile», a souligné le comédien sur le plateau.

La dangereuse espionne Irène (Leïla Thibeault Louchem) recouvre sa liberté dans des circonstances nébuleuses – elle a tué l’homme qui lui a brûlé un œil devant un agent de la GRC – et aide le SCC à «régler des trucs», a dit son interprète, ajoutant: «C’est un bonbon comme rôle; il y a des cascades, il y a des armes, je suis bonne au couteau et on a peur de moi!»

Pour se distraire, Rachel tombe dans les bras de Fabien (Sébastien Huberdeau), le professeur d’une de ses deux filles, qui lui sert de soupape. «J’ai fait beaucoup de méchants, c’est très agréable de jouer un "cool guy"», a dit Sébastien Huberdeau.

Rachel cohabite avec la mère de son défunt mari, Maggie (France Castel), qui a un problème avec la bouteille. Maggie brasse beaucoup de choses en voulant savoir ce qui est arrivé à son fils Émile, dont on explique la mort par un accident de travail... «Rachel est prise avec des otages, avec un problème de confiance au travail et avec sa belle-mère qui la met au défi», a souligné Mélissa Désormeaux-Poulin.

Cette fois, le mystérieux auteur François Pagé signe le scénario seul, Michel D’Astous s’étant limité à produire le tout par l’entremise de sa boite Duo Productions. M. D’Astous est en sabbatique pour quatre mois. Les 10 nouveaux épisodes sont à nouveau réalisés par Stéphan Beaudoin.

De «Classé secret» à «Lac-Noir»

Le tournage de la deuxième saison de «Classé secret» se termine au début avril. Mélissa Désormeaux-Poulin n’aura que quatre jours de congé avant de reprendre du service sur le plateau de la suite de «Lac-Noir», série policière et à suspense de Club illico.