Agence santé: l’appui de Gaétan Barrette n’est pas une bonne nouvelle, croient les partis d’opposition

L’enthousiasme de Gaétan Barrette pour la réforme de Christian Dubé du système de santé n’est pas de bon augure, croient les partis d’opposition.

«Moi, de voir Gaétan Barrette applaudir une réforme en santé, ça m’inquiète pas mal», a lâché le porte-parole de Québec solidaire, Gabriel Nadeau-Dubois, en point de presse au parlement mardi matin.

Lundi, l’ex-ministre de la Santé étalait sa joie dans La Presse de voir un ministre de la Santé continuer son œuvre, et essayer de faire ce que le premier ministre Philippe Couillard l’avait empêché de faire. Selon lui, la vague de critique qui suivra l’annonce de cette réforme aura des allures de «troisième guerre mondiale».

«Je ne sais pas si c’était prévu dans le plan de communication, il a utilisé “troisième guerre mondiale”. Mais il applaudit à deux mains tellement qu’il a les mains rouges. Ça, c’est Gaétan Barrette. J’ai hâte de voir les autres experts s’ajouter», a ironisé le député péquiste Pascal Bérubé.

Du côté des libéraux, ils ont paru quelque peu embarrassés par la sortie de leur ancien collègue. Le chef intérimaire, Marc Tanguay, n’a pas voulu dire s’il avait été témoin ou non du fait que Philippe Couillard aurait mis des bâtons dans les roues de son ministre de la Santé.

Il s’est borné à remarquer que du temps des libéraux, «les indicateurs allaient dans la bonne direction». «La CAQ, en cinq ans, ce qu’on voit, c’est la hausse de tous les indicateurs en sens inverse», a-t-il glissé.

Néanmoins, c’est pour le gouvernement, et non pour le PLQ, que la sortie de Gaétan Barrette est peut-être la plus embarrassante, a suggéré M. Tanguay.

«Je ne sais pas si les commentaires de Gaétan font plus de tort à nous, ou à la réforme qui s’en vient de François Legault», a-t-il dit.

Le projet de loi du ministre Dubé qui sera déposé mercredi prévoit la création de Santé Québec, qui deviendrait l’employeur unique pour tout le réseau de la santé. Le ministère demeurerait responsable de fixer les orientations, mais c’est Santé Québec qui gérerait les opérations.

La pièce législative prévoit également que les médecins spécialistes devraient prendre en charge davantage de patients, et que le personnel ait la possibilité d’aller travailler dans une autre région sans perdre d’ancienneté.