Avis aux femmes célibataires: Tom Brady cherche une nouvelle compagne de vie

L’ancien quart-arrière de la NFL Tom Brady aurait prévu à son agenda des rendez-vous galants afin de se sortir du célibat.

C’est du moins ce qu’a avancé lundi le site Page Six au sujet de celui ayant scellé son divorce avec Gisele Bündchen en octobre, ce qui a mis fin à un mariage de 13 ans. «Il magasine, il va à différents endroits», a indiqué une source à ce site, qui n’a toutefois pas obtenu de commentaire de l’ex-joueur-vedette de 45 ans.

La vie professionnelle de Brady reste pour sa part très chargée. Le détenteur de sept bagues du Super Bowl se joindra à l’équipe de diffusion du réseau FOX Sports à titre d’analyste; ses nouveaux patrons lui ont offert la possibilité d’amorcer son mandat à l’automne 2024. Puis, il participe au balado «Let’s Go» en compagnie notamment de l’ex-receveur de passes Larry Fitzgerald. À la fin février, le site radaronline.com a rapporté qu’il envisageait aussi de devenir humoriste. Le jour de la Saint-Valentin, il a également publié sur son compte Instagram une photo de lui-même en petite tenue afin de promouvoir sa ligne de vêtements Brady Brand.

Une admiratrice slovaque

Si l’ancien des Patriots de la Nouvelle-Angleterre et des Buccaneers de Tampa Bay souhaite passer les prochaines années de sa vie dans les bras de la modèle slovaque Veronika Rajek, il n’aura aucune difficulté à la convaincre. Comme l’a indiqué le quotidien «New York Post», la femme de 26 ans a le même statut matrimonial que lui et l’a fait clairement savoir au site Marca, dimanche, en précisant ses critères de l’homme parfait.

«Il doit être grand et, avant tout, un gentilhomme, a affirmé celle ayant été vue à un match local des Bucs en décembre, avec un chandail numéro 12 sur le dos. Je veux un homme honnête et amusant. Vous ne m’impressionnez pas avec des automobiles; je me fiche si vous avez une BMW ou une Mercedes; il faut quatre roues et c’est tout. Je ne me préoccupe pas non plus des vêtements dispendieux.»

«Pour moi, le comportement est ce qui importe le plus, car à cette époque-ci, il y a peu de gentilhommes : les hommes ne tiennent pas la porte pour vous, ne vous aident pas à vous asseoir au restaurant. [...] Ces petits détails font la différence.»

Rajek avait exprimé son admiration à l’égard de Brady sur les réseaux sociaux l’hiver dernier, en marge de son passage au stade des Buccaneers.