Ces policiers morts en service au Québec

Le décès de la sergente Maureen Breau de la Sûreté du Québec dans le cadre d’une intervention à Louiseville hier rappelle que le métier de policier peut être dangereux.

Au cours des dix dernières années, six policiers sont morts en service.

17 octobre 2012

Donovan Lagrange, Sûreté du Québec

L’agent Lagrange est mort à Bois-des-Filion dans les Laurentides alors qu’il interceptait un automobiliste qui l’a heurté.

Un an plus tard, la CNESST rendait un rapport pour exiger une procédure de travail plus sécuritaire pour les policiers qui interceptent des automobilistes.

2 mars 2013

Steve Déry, Kativik Regional Police

Steve Déry, 27 ans, a été tué alors qu’il répondait à un appel pour violence conjugale à Kuujjuaq dans le Nord-du-Québec.

13 février 2016

Thierry Leroux, Service de police du Lac Simon

L’agent Thierry Leroux est décédé après avoir été atteint de deux balles dans le dos. Il répondait à un rappel pour un homme suicidaire à Lac-Simon, en Abitibi.

21 septembre 2016

Jacques Ostigny, Sûreté du Québec

Le policier Jacques Ostigny est décédé d’un malaise alors qu’il portait secours à deux randonneurs sur la Côte-Nord près de Tadoussac.

6 mars 2017

Richer Dubuc, Gendarmerie royale du Canada

Richer Dubuc était à bord d’un VUS de la GRC lorsqu’il a embouti l’arrière d’un tracteur agricole sur la route 202 à Saint-Bernard-de-Lacolle. Il se dirigeait vers le chemin Roxham pour porter assistance à ses collègues qui venaient d’intercepter des réfugiés illégaux à la frontière canado-américaine

27 mars 2023

Maureen Breau, Sûreté du Québec

L’agente Breau répondait à un appel pour arrêter un individu qui proférait des menaces. Au moment de son arrestation, le suspect aurait pris un poignard qui se trouvait à proximité pour assener des coups aux deux agents, atteignant mortellement la policière, qui serait tombée du deuxième étage.