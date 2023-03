Cinq migrants vénézuéliens abandonnés sur un atoll sauvés par la marine colombienne

Cinq migrants vénézuéliens, dont une femme enceinte et un mineur, abandonnés en chemin vers les Etats-Unis par des passeurs sur un atoll colombien en mer des Caraïbes, ont été sauvés par la marine colombienne, a annoncé lundi cette dernière.

Le groupe était parti de l'archipel de San Andres, dans les eaux territoriales colombiennes, pour se diriger apparemment vers la côte d'Amérique centrale, 200 kilomètres à l'ouest, afin de poursuivre son voyage par voie terrestre vers les Etats-Unis.

«Ils ont payé 1200 dollars (environ 1100 euros, NDLR), toutes leurs affaires ont été volées et ils ont été abandonnés» sur le petit atoll de Cayo Albuquerque mesurant huit kilomètres de diamètre et situé entre le Nicaragua et San Andres, a précisé le capitaine de la marine colombienne Carlos Eduardo Solano Prada, dans une vidéo postée sur Twitter.

Pour éviter le difficile passage à pied de la jungle du Darien, entre la Colombie et le Panama, certains migrants empruntent des bateaux clandestins depuis l'archipel touristique de San Andres, doté d'un aéroport commercial.

La Colombie accueille près de 2,5 millions de Vénézuéliens fuyant la grave crise politico-économique dans leur pays, selon des chiffres officiels datant d'août 2022.

Plus de sept millions de Vénézuéliens ont fui leur pays, poussés par une pauvreté extrême et une crise politique, selon les estimations du Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR).