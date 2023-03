Écartée de son poste durant son congé de maternité: «C’est comme si on était 20 ou 30 ans en arrière!» - Marc Tanguay

Plus gros employeur au Québec, l’État doit être exemplaire en matière de droit des femmes, estime l’opposition, qui déplore qu’une cadre du gouvernement ait été écartée de son poste durant son congé de maternité.

«C’est comme si on était 20 ans ou 30 ans en arrière!», s’indigne le chef intérimaire libéral Marc Tanguay.

Tassée de son poste durant son congé de maternité, une gestionnaire dénonce haut et fort l’indifférence des politiciens, alors que les femmes voulant fonder une famille doivent mener un combat pour faire respecter leurs droits dans la fonction publique.

Directrice des infrastructures et des immobilisations au ministère de la Culture et des Communications, Pascale Demers ne se doute pas qu’elle ne réintégrera jamais ses fonctions lorsqu’elle quitte en janvier 2019, alors enceinte de son deuxième garçon. Mais au beau milieu de son congé de maternité, elle disparaît de l’organigramme du ministère. On lui retire son poste «pour assurer la continuité des dossiers».

Marc Tanguay rappelle que la loi prévoit qu’une employée a droit à un congé de maternité, sans perdre ses avantages. «Ce n’est pas parce que vous êtes enceinte, que vous prenez un congé auquel vous avez droit qu’on peut en profiter pour abolir votre poste ou vous démettre de vos fonctions!», a-t-il insisté mardi, en conférence de presse à l’Assemblée nationale.

Sa collègue, la députée libérale Michelle Setlakwe, est secouée par l’histoire de Pascale Demers. «On est en 2023, moi, je suis une femme, je suis une mère de trois enfants et puis je trouve ça choquant», a-t-elle renchéri.

Le chef parlementaire de Québec solidaire, Gabriel Nadeau-Dubois, signale que l’État a pourtant un devoir d’exemplarité.

«C'est à lui à donner l'exemple, à montrer aux employeurs comment on doit se comporter, notamment en matière d'égalité entre les hommes et les femmes. Moi, je suis préoccupé par l'histoire que Le Journal a révélée, ça m'inquiète, et je pense que les droits de tout le monde devraient être respectés. Puis, de toute évidence, dans cette histoire-là, il y a une femme qui se sent lésée. Ça me dérange», a-t-il réagi.

Le péquiste Pascal Bérubé souligne pour sa part que les ministres du gouvernement sont responsables ultimement de ce qui se passe dans leur ministère. «C’est une très mauvaise image, un manque de sensibilité. Les fonctionnaires sont importants au Québec».