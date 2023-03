EN VIDÉO | 9 mineurs expulsés par miracle d’une mine effondrée au Congo

Une vidéo montrant neuf mineurs congolais sortant de manière inattendue d'une mine d'or effondrée et dévalant une pente raide alors que les spectateurs crient de joie est devenue virale en République démocratique du Congo, une rare belle histoire.

Les accidents miniers sont monnaie courante dans ce pays d'Afrique centrale, en particulier sur de petits sites artisanaux comme celui de la province du Sud-Kivu.

Cette mine s'est effondrée samedi à la suite de fortes pluies.

capture d'écran | Reuters

La vidéo montre un homme perché de manière précaire sur le flanc d'une pente raide et sablonneuse, creusant frénétiquement tandis qu'un groupe d'autres hommes se tient en grand cercle autour de lui, le regardant.

Tout à coup, un mineur surgit des décombres, comme s'il sortait d'un tube, et dévale la pente.

Les spectateurs éclatent de joie et de surprise, rapporte Reuters.

On voit alors le sauveteur redoubler d'efforts, pour creuser les décombres à mains nues. Un autre mineur apparaît ensuite, puis un autre, et en moins de deux minutes, neuf hommes au total sont sortis sains et saufs.

Reuters a vérifié la vidéo, qui a été largement partagée sur les réseaux sociaux.

Un manque de procédures de sécurité et d'équipements appropriés est à l'origine des effondrements fréquents de tunnels dans les mines congolaises, dans lesquels les mineurs sont piégés sous terre avec de faibles chances de survie.