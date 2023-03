Entrée en vigueur du règlement de Montréal contre le plastique à usage unique

Le règlement visant à interdire des produits de plastique à usage unique à Montréal est entré en vigueur, mardi.

De manière générale, les tasses, verres, bâtonnets, pailles, ustensiles, assiettes, contenants, couvercles et barquettes sont dorénavant interdits dans les commerces alimentaires des restaurants.

La règlementation adoptée par Montréal est parmi les plus ambitieuses en Amérique du Nord.

La mairesse d’arrondissement de Verdun, Marie-Andrée Mauger, croit malgré tout que Montréal est prête à adhérer à ces mesures.

«On sent une adhésion de la population et des commerces vers des modèles plus écoresponsable, explique-t-elle. On sent qu'entre le moment de l'annonce au mois d'août 2021 et aujourd'hui, mars 2023, on entend parler de plus en plus de la crise climatique.»

L’Université de Montréal en est un exemple, ayant déjà mis fin au plastique à usage unique dans ses comptoirs alimentaires afin d’être prêt pour l’entrée en vigueur du règlement.

«Ça s'est passé beaucoup plus facilement qu'on ne pensait, partage le directeur des services alimentaires de l’Université de Montréal, Pascal Prouteau. Nos employés ont été très agréablement surpris de voir à quel point ça fonctionnait bien.»

Si l'université continue sur sa lancée, ce sera 225 000 contenants par année qui seront détournés des dépotoirs.

Les écologistes espèrent maintenant que le gouvernement du Québec suivra la parade en adoptant un règlement similaire pour la province.