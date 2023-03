L'aéroport de Baie-Comeau en quête de fonds pour sa relance

Le plan d'aide mis de l'avant pour aider les aéroports régionaux pendant la pandémie se termine vendredi, le programme n'ayant pas été reconduit dans le budget.

L'aéroport de Baie-Comeau, qui en a profité pour garder la tête hors de l’eau, tente maintenant de trouver d’autres sources de revenus.

Au cours des trois dernières années, la MRC a pu recevoir une aide financière de Québec d’environ 1,5 million $ pour supporter les aéroports de propriété régional comme celui de Pointe-Lebel. Seulement la moitié de cette somme a finalement été utilisée pour boucler les budgets de l’aéroport.

Dans son plus récent budget, Québec propose maintenant une enveloppe de 10 millions $ pour aider les transporteurs aériens. Les aéroports de Baie-Comeau et de Mont-Joli présenteront d’ailleurs un projet pilote à Québec pour attirer un nouveau transporteur qui pourrait offrir des vols compétitifs et réguliers grâce à cette enveloppe.

En moyenne, près de 22 500 passagers transitaient annuellement par l’aéroport de Baie-Comeau avant 2019. Aujourd’hui, seulement Air Liaison fréquente les installations.

La MRC aimerait revenir à ce nombre avec son projet pilote et relancer l’habitude de prendre l’avion.

Cette annonce arrive justement au moment où le comité permanent sur le transport aérien régional, mis sur pied par Québec, effectue sa première réunion de travail.