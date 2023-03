Mark Weightman reprend la présidence des Alouettes de Montréal

Les Alouettes de Montréal ont nommé mardi Mark Weightman à titre de président et chef de la direction, une fonction qu’il a d’ailleurs assumée de 2013 à 2016.

Le successeur de Mario Cecchini, désormais commissaire de la Ligue de hockey junior majeur du Québec (LHJMQ), connaît bien l’organisation des Moineaux, au sein de laquelle il a occupé divers postes à compter de 1996. Plus récemment, il a contribué à l’arrivée des Lions de Trois-Rivières, dans l’ECHL, et à celle de l’Alliance de Montréal, dans la Ligue élite canadienne de basketball.

«C'est un véritable privilège pour moi que de retrouver les Alouettes de Montréal, une équipe que j'aime, que je connais et que je suis depuis toujours. Je remercie M. Pierre Karl Péladeau [le propriétaire] pour la confiance qu'il m'accorde. Notre équipe a un riche héritage à développer et à faire rayonner. Je m'y emploierai avec enthousiasme avec tous les collègues qui sont déjà à l'œuvre, qu'ils soient dans nos bureaux ou dédiés aux opérations football sous la bonne gouverne de notre directeur général, Danny Maciocia, a déclaré Weightman par voie de communiqué. Il reste beaucoup de travail à faire avant le botté d'envoi de la saison régulière, comme le repêchage et le camp d'entrainement, mais je suis convaincu que nous avons tous très hâte de vous présenter vos Alouettes 2023.»

Disant avoir été approché grâce notamment à ses liens solides avec Québecor, Weightman a confiance de s’épanouir de nouveau avec l’équipe de football, qualifiant son retour d’émotif.

«En toute franchise, j’ai été séduit par la présentation de M. Péladeau dès la première journée, quand il a confirmé l’achat. Sa passion pour Montréal, son dévouement pour les Alouettes, sa vision à long terme et son engagement ont capté mon attention, car c’est ce que recherche cette organisation depuis longtemps, a ajouté Weightman en entrevue à LCN. Finalement, on aura une stabilité et je ne pouvais passer à côté de cette opportunité.»

Expérience

Pour sa part, M. Péladeau s’est réjoui de l’embauche d’un homme d’expérience ayant une très forte expertise au sein du milieu sportif.

«Nous sommes convaincus qu'il saura relever les défis qui se présenteront à nous, fort de la collaboration de l'ensemble des collaboratrices et des collaborateurs des Alouettes de Montréal, a-t-il affirmé. Mark partage la même vision pour l'avenir à long terme de l'équipe tant à niveau de sa gestion quotidienne, de son retour vers la santé financière que notre volonté d'accroître notre noyau de partisans au stade et au Québec. Ce sont des conditions qui nous permettront de remettre Montréal au sommet du football canadien.»

Maintenant, l’objectif est bien simple.

«La priorité, c’est de performer dans le nid et mettre en place une culture d’excellence pour donner toutes les bonnes raisons à nos partisans de s’intéresser à l’organisation, a-t-il dit en ondes. Bien sûr, il y a la rentabilité et l’implication communautaire; être proche de nos amateurs, cela a toujours fait partie de notre ADN.»

De bons mots pour Cecchini

Par ailleurs, M. Péladeau a exprimé sa reconnaissance devant le boulot abattu par Cecchini, qui fut aux commandes dès janvier 2020. Ayant vu son entente non renouvelée par les anciens propriétaires en décembre, il a repris le relais sur une base intérimaire en février quand la Ligue canadienne de football a mis le club sous tutelle.

«Je tiens également à remercier Mario Cecchini pour le travail accompli à la présidence du club au cours des trois dernières années. Il l'a fait de main de maître dans des conditions difficiles», a émis M. Péladeau.

«C'est avec le sentiment du devoir accompli que je clos mon aventure avec les Alouettes. Je suis très fier de ce que nous avons réalisé depuis trois ans, surtout la relation que nous avons établie avec les partisans. Nous avons jonglé avec des circonstances uniques notamment liées à la pandémie et avec un changement de propriétaire, mais nous y sommes parvenus, ensemble», a ajouté le commissaire de la LHJMQ.