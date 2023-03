Mon fils est accro aux jeux vidéo violents: il préférerait «être mort plutôt que de ne pas jouer»

Des parents du monde entier sont à court de ressources pour faire face à la dépendance de leurs enfants aux jeux vidéo.

La docteure Henrietta Bowden-Jones, qui a traité des centaines d’adolescents aux prises avec des habitudes malsaines, a par ailleurs été témoin de patients attaquant violemment leurs parents, lorsque ceux-ci essayent de réduire ou de couper leur accès à des jeux populaires tels que «Fortnite» et «Call of Duty».

«Au moment où ils nous consultent, les parents ont tout essayé», a déclaré la psychiatre au Times britannique lundi.

«Leur réaction immédiate est de tout enlever - la console de jeu, l'ordinateur portable, le téléphone - ce qui conduit à l'agression et à la violence, à la fois de l'enfant envers ses parents et de l'enfant envers ses frères et sœurs. Une fois que la violence a lieu, la famille est traumatisée», détaille-t-elle encore.

La spécialiste a déjà été témoin d’adolescents s’automutilant de frustration en de tels cas.

«J'ai vu quelques enfants essayer de s'étrangler de leurs propres mains, en disant qu'ils préféraient mourir plutôt que de ne pas jouer», poursuit Mme Bowden-Jones.

Selon elle, certains accros aux jeux vidéo jouent jusqu'à 14 heures par jour, séchant l'école et se privant de sommeil pour nourrir leur dépendance.

«Ils sont pris dans une culture mondiale du jeu qui ne s'arrête jamais», explique Mme Bowden-Jones, ajoutant que les jeux vidéo peuvent «prendre le contrôle de tout leur cerveau».

«Ce sont des enfants qui ne se brossent pas les dents, qui ne se douchent pas pendant des mois», a-t-elle ajouté.

Comment aider?

La spécialiste ne conseille pas aux individus dépendants des jeux vidéo d’arrêter complètement et subitement, car cette tactique est rarement couronnée de succès à long terme.

Les personnes dépendantes doivent plutôt apprendre à limiter leur temps de jeu, de sorte qu’il soit gérable et sain.

Il est d’ailleurs primordial de s’adonner à d’autres passe-temps, d’apprendre à s’intéresser à d’autres domaines.

Certains centres existent par ailleurs qui se spécialisent dans la prise en charge des individus jouant compulsivement aux jeux vidéo.

Des séances de thérapie cognitivo-comportementale sont aussi indiquées, comme peut en témoigner une mère dont l’enfant était dépendant des jeux vidéo.

Ryan

Interrogée par Le Times, une mère identifiée comme étant Lisa a déclaré avoir désespérément cherché un traitement pour son fils, Ryan.

«Il avait 12 ans lorsque j'ai remarqué que le jeu devenait un problème, et cela s'est aggravé pendant l'enfermement, a expliqué Lisa. Il jouait 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, si cela ne tenait qu'à lui.

Ryan était par ailleurs incapable de se contrôler; non seulement jouait-il un nombre d’heures inquiétant, mais aussi sur toutes les plateformes qu’il avait à portée de main: «Il jouait sur sa PlayStation, son ordinateur portable, son téléphone», explique Lisa.

«Ryan est devenu très agressif. Il se mettait très en colère contre la personne qu'il affrontait en ligne, poursuit la mère. Nous avons tout essayé, en imposant des restrictions sur le Wi-Fi ou en retirant les appareils, mais rien n'y a fait.»

Ryan, aujourd'hui âgé de 14 ans, aurait réduit sa consommation de jeux et n'est «plus agressif» depuis qu'il suit des séances de thérapie cognitivo-comportementale. Lisa a déclaré que le fait de parler avec d'autres parents inquiets à un centre de traitement des troubles liés aux jeux vidéo l'a aidée à se sentir moins seule.

L'addiction aux jeux vidéo n'est pas l'apanage du Royaume-Uni. L'Organisation mondiale de la santé l'a classée parmi les troubles mentaux en 2019.

La compulsion qui pousse certains individus à jouer aux jeux vidéo est répandue dans le monde entier; certaines personnes affirment qu’elle a détruit leur carrière et ruiné leur mariage.