OnlyFans : deux influenceuses québécoises rattrapées par l’impôt

Deux influenceuses québécoises, actives sur OnlyFans, ont appris à leurs dépens que les travailleurs autonomes doivent eux aussi payer de l’impôt.

Sarah et Jessica Massie, qui sont sœurs jumelles, affirment avoir effectué, de bonne foi, leur déclaration de revenus cette année. Elles ont toutefois dû composer avec des conséquences inattendues.

Capture d'écran TVA Nouvelles

«J’ai dû appeler ma banque et on m’a informée que mon compte avait été saisi», a raconté à TVA Nouvelles la créatrice de contenu, Jessica Massie.

Cette dernière a ensuite téléphoné à Revenu Canada, où on lui a confirmé que son compte était saisi.

«Je me suis retrouvée sans compte et sans argent», explique l’influenceuse.

Sa sœur Sarah s’attend par ailleurs à subir le même sort. «C’est une question de temps», mentionne-t-elle.

Or, les deux femmes de 24 ans ont effectué des travaux dans leur résidence et n’avaient donc plus l’argent réclamé par Revenu Canada.

«J’aurais dû prioriser ma dette d’impôt avant la finition de ma maison», admet Jessica Massie.

Capture d'écran TVA Nouvelles

Elles assurent ne jamais avoir eu l’intention de flouer Revenu Canada ou de contourner les règles.

«On est capable d’admettre que ça aurait dû être à nous-mêmes de nous renseigner là-dessus, mais on était un peu perdu là-dedans», affirme Jessica Massie.

«Ça arrive à plein de monde, c’est juste que... Qui va aller dire sur les réseaux sociaux qu’il n’a plus d’argent?», ajoute-t-elle.

Revenu Canada a d’ailleurs menacé de saisir le compte OnlyFans de Jessica Massie.

«Vous allez saisir mon travail ? C’est ça que vous êtes en train de me dire? [...] Vous allez juste ruiner ma vie, dans le fond!», déplore la créatrice de contenu.

Pour voir le reportage complet, visionnez la vidéo ci-haut.