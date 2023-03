Policière tuée à Louiseville: Québec agit en santé mentale, assure François Legault

Québec investit en santé mentale et priorise les cas urgents, assure François Legault, après le meurtre d’une policière de la Sûreté du Québec à Louiseville et les deux récentes attaques au camion-bélier.

«Ça fait encore un drame violent. C’est clair qu’il y a des problèmes de santé mentale. Il y en a, puis – je ne dis pas que c’est dans ce cas-là – il y en a aussi qui sont reliés à des problèmes de consommation de drogues», a déclaré le premier ministre après avoir offert ses condoléances à la famille et aux proches de la sergente Maureen Breau.

Pour tenter d’éviter de nouveaux drames, Québec traite en priorité les cas où la sécurité des individus est en jeu, fait-il valoir. «Je m’assure avec Lionel Carmant que tous les cas qui sont urgents, entre autres les cas où il y aurait un risque d’actes violents – que ce soit envers la personne elle-même ou envers quelqu’un d’autre –, que ces cas-là soient traités très rapidement», a déclaré M. Legault au sujet de son ministre responsable des services sociaux.

Le premier ministre invite toutefois la population à fournir aussi sa part d’efforts. «On a une société où il y a beaucoup de propos négatifs, déplore-t-il. Puis je pense que c’est utile de se rappeler qu’il faut être plus gentil entre nous autres. Il faut être plus doux entre nous autres. Il faut faire attention aux autres et essayer d’être un peu moins négatifs.»

Attirer des psychologues

Par ailleurs, M. Legault se défend d’avoir trop peu investi en santé mentale dans le budget dévoilé la semaine dernière. Seuls 27 M$ étaient prévus annuellement, tandis qu’un autre montant de 40 M$ sera investi à travers l’Institut de la pertinence des actes médicaux.

Au-delà des sommes, François Legault souligne que la présidente du Conseil du trésor a reçu le mandat d’augmenter les salaires des psychologues afin d’attirer plus de professionnels dans le réseau public.

Québec fait aussi face à un «défi de formation» afin de diplômer plus de psychologues et de travailleurs sociaux, souligne-t-il.

Travail des policiers

Pour sa part, le ministre de la Sécurité publique, François Bonnardel, a souligné que «le travail des policiers a bien changé» depuis 20 ans.

«La santé mentale, les appels au 911 de santé mentale sont importants, a-t-il dit. Et là-dessus, on fait tout en notre pouvoir pour assurer une couverture adéquate, répondre aux besoins de la population qui ont des problèmes de santé mentale. Je le répète et on ne le répétera jamais assez : faire le 811 option 2, si on a besoin d’aide, si on a besoin de communiquer, de parler.»