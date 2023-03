Sa fille de 2 ans meurt dans une tornade pendant qu’elle accouche de son second enfant

Une mère du Mississippi ne se doutait pas lorsqu’elle a laissé sa fille de deux ans chez ses parents afin d’aller accoucher qu’elle perdrait un enfant et donnerait naissance à un autre en l’espace de 24 heures.

Sa mère gardait également trois autres de ses petits-enfants dans sa maison mobile lorsqu’une puissante tornade a frappé, ne laissant que des débris derrière elle, rapporte CNN.

La fillette de 2 ans était parmi les 21 personnes qui ont péri à la suite de cet événement météorologique, mais le bilan pourrait être plus élevé.

Son cousin, Kaleb, âgé de 8 ans, était également présent dans la maison mobile, et repose quant à lui dans un état critique après avoir subi de graves blessures à la tête.

La grande tante des deux enfants, JoAnn Winston, demeurait dans une maison mobile voisine et a indiqué à CNN qu’elle et sa sœur n’avaient aucune idée qu’une tornade allait frapper leur quartier.

«J’ai entendu quelque chose comme un train, dit-elle. Mon plus vieux fils me disait de me coucher par terre. J’ai regardé autour et j’ai vu le bébé en retrait de sa grand-mère. Les autorités ont essayé de la réanimer.»

Elle affirme que la petite Aubrey était une jeune fille joyeuse qui aimait danser et qui était très gentille.

Mme Green, quant à elle, était toujours à l’hôpital, mardi, après avoir donné naissance à un garçon.