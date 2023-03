Trois séries québécoises en sélection officielle au festival Canneseries

Le Québec sera bien représenté à la sixième édition du Festival International des Séries de Cannes, qui se déroulera du 14 au 19 avril. Pas moins de trois séries québécoises ont été retenues en sélection officielle de l’événement.

Lac-Mégantic - ceci n’est pas un accident, la nouvelle série documentaire du cinéaste Philippe Falardeau (Monsieur Lazhar, Le temps des framboises), sera ainsi présentée en première internationale à Canneseries avant d’être offerte sur la plateforme Vrai, au début mai.

La série qui revient sur la tragédie ferroviaire de Lac-Mégantic, en juillet 2013, a été sélectionnée en compétition dans la section documentaire du festival. Soulignons que Lac-Mégantic - ceci n'est pas un accident sera aussi projeté au réputé festival de documentaires Hot Docs, qui se se déroulera à Toronto du 27 avril au 7 mai.

La série Bon matin Chuck (ou l’art de réduire les méfaits), réalisée par Jean-François Rivard (C’est comme ça que je t’aime) et Mathieu Cyr, a quant à elle été retenue en compétition dans la catégorie «séries longues» de Canneseries. La production de Bell Media qui réunit à l’écran Nicolas Pinson, Sylvain Marcel et Marilyn Castonguay se mesurera à neuf autres séries internationales en provenance notamment de la France, des États-Unis et de la Norvège.

Tourné en noir et blanc, Bon matin Chuck (ou l’art de réduire les méfaits) raconte l’histoire d’un animateur d’une émission de télévision matinale qui se retrouve dans une maison de rétablissement après avoir été impliqué dans un scandale impliquant de la drogue. La série sera disponible sur Crave à compter du 24 mai.

Rappelons que la série québécoise Audrey est revenue, de Club illico, avait remporté deux prix dans cette catégorie l’an passé.

Enfin, le Québec sera aussi représenté dans la compétition «séries courtes» de Canneseries grâce à L’air d’aller, nouvelle série de la réalisatrice Sarah Pellerin, diffusée depuis une semaine sur les ondes de Télé-Québec. Catherine St-Laurent, Antoine Olivier Pilon, Joakim Robillard et Noémie Leduc-Vaudry y incarnent quatre amis dans la vingtaine atteints de fibrose kystique.