Tuée en service, Maureen Breau ne devait pas travailler

La policière Maureen Breau poignardée à mort à Louiseville par un homme de 35 ans ne devait pas travailler hier soir, elle avait accepté un quart de travail en heures supplémentaires.

La sergente Breau était policière depuis 2002 à la Sûreté du Québec (SQ). Elle travaillait au poste de Maskinongé en Mauricie.

Le sergent Patrice Cardinal, inspecteur-chef à la SQ, a précisé ce matin en entrevue qu’elle possédait plus de 20 ans d’expérience en patrouille policière. Mme Breau était superviseure de relève depuis 2019.

Selon ce que TVA Nouvelles a appris, la policière avait récemment obtenu une promotion. Elle devait aller travailler aux crimes majeurs de la SQ.

Le conjoint de Mme Breau est aussi policier à la Sûreté du Québec. Il est enquêteur à Trois-Rivières.

«On accompagne aussi son conjoint, sa famille et les collègues de son conjoint. On offre un support moral et psychologique à ces gens-là», explique Patrice Cardinal.

Maureen Breau était mère de deux jeunes enfants.