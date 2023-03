Viande produite en laboratoire: des boulettes de viande de... mammouth

Une compagnie qui cultive de la viande en laboratoire a ressuscité le mammouth le temps d’une boulette de viande, pour démontrer tout le potentiel des cellules cultivées en laboratoire.

Le but de ce projet, de la compagnie australienne Vow Food, était de mettre en lumière les possibilités de la production animale sans abattage à grande échelle, comme outil pour lutter contre la destruction de la faune et les changements climatiques, a rapporté «The Guardian».

«On a choisi le mammouth laineux parce que c’est un symbole de perte de diversité et un symbole de changements climatiques», a indiqué Tim Noakesmith, co-fondateur de la compagnie.

Selon les scientifiques, les mammouths seraient aujourd’hui éteints en raison de leur chasse excessive par les humains et du réchauffement de la planète après la dernière ère glaciale.

Si plusieurs compagnies s’affairent déjà à produire diverses viandes plus conventionnelles en laboratoire, comme le porc, le poulet et le bœuf, la compagnie australienne étudie le potentiel de production de plus de 50 espèces, incluant l’alpaga, le bison, le crocodile, le kangourou, le paons et plusieurs types de poissons.

La viande de mammouth a été produite avec l’aide du professeur Ernst Wolvetang à l'Institut australien de bioingénierie de l'Université du Queensland, qui s’est servi de la séquence ADN du mammouth pour produire la protéine, comblant quelques lacunes à l'aide d'ADN d'éléphant.

«C’était ridiculement facile et rapide, a indiqué le professeur. On a fait ça en quelques semaines.»

Le plan initial était de produire de la viande de dodo, un oiseau éteint depuis longtemps, mais les séquences ADN nécessaires n’existent plus.

Jusqu’à présent, personne n’a goûté la boulette de viande de mammouth.