Voici 7 mesures annoncées au budget Freeland 2023

Voici sept mesures à retenir du tout nouveau budget fédéral de la ministre des Finances, Chrystia Freeland.

Ligne téléphonique pour prévenir le suicide

Il suffira de composer ou de texter le 9-8-8, peu importe où l’on se trouve au pays, pour obtenir des services d’aide en prévention du suicide. La ligne téléphonique, administrée par l’Agence de la santé publique du

Canada, sera mise en branle à compter du 30 novembre. Elle coûtera quelque 160 millions $ sur trois ans.

Résorber la crise migratoire

Le gouvernement Trudeau investira dès cette année 1 milliard $ supplémentaires pour offrir des soins de santé et un logement temporaire aux réfugiés et demandeurs d’asile, notamment ceux entrés par le chemin Roxham. Un autre 44 millions $ sera décaissé en aide juridique pour s’assurer que «processus d’octroi de l’asile du Canada est équitable» pour tous.

Combattre l’ingérence étrangère

Le ministère de la Sécurité publique mettra sur pied un Bureau national de lutte contre l’ingérence étrangère, une mesure qui coûtera 13,5 millions $ sur cinq ans.

«Les dictatures, comme la Russie, la Chine et l’Iran, pensent qu’elles peuvent agir en toute impunité et s’ingérer dans les affaires des démocraties – et les démocraties doivent prendre les mesures nécessaires pour se défendre», indique le document budgétaire.

De plus, quelque 50 millions $ sur trois ans seront investis pour protéger les citoyens victimes d’intimidation par des influences étrangères.

Un chargeur unique pour les appareils électroniques

Exit les dizaines de câbles de recharge qui traînent au fond du tiroir. Ottawa annonce son intention d’obliger les fabricants à utiliser qu’un seul type de chargeur pour appareils électroniques, tels que les cellulaires, tablettes et ordinateurs. Le gouvernement espère ainsi réduire la quantité de déchets électroniques générée au pays. Avec un objectif semblable, le fédéral dit travailler à établir une politique rendant plus facile et accessible la réparation d’appareils électroniques et électroménagers, aussi connue sous le nom de «droit à la réparation».

Un crédit pour contrer l’inflation

Une personne vivant seule ou en couple avec deux enfants pourra recevoir jusqu’à 234 $ pour contrer les effets de l’inflation sur son pouvoir d’achat, notamment à l’épicerie. Le montant accordé sera modulé en fonction du revenu et du nombre de personnes qui composent le ménage. À titre de référence, une personne qui vit seule touchera un montant dès que son revenu est inférieur à 49 200 $. L’aide totalisant 2,5 milliards $ sera octroyée par l’intermédiaire du crédit pour la taxe sur les produits et services (TPS) et touchera 11 millions de Canadiens.

De l’argent pour une autoroute à Montréal, mais pas à Québec

Ottawa investira quelque 275 millions $ sur 9 ans pour transformer une portion de l’autoroute Bonaventure, à Montréal, en boulevard urbain. La section concernée par cette métamorphose, sous juridiction fédérale, est le tronçon de 4,5 km reliant le pont Champlain au boulevard Robert-Bourrassa, au centre-ville. Aussi, 750 millions $ seront investis sur cinq ans pour la réfection de certaines traversées vers la Rive-Sud de Montréal, notamment pour repeindre le pont Jacques-Cartier. Le budget fédéral ne prévoit pas de nouveaux investissements en infrastructure pour la ville de Québec, que ce soit pour ses autoroutes ou un éventuel troisième lien.

Contrer les abus dans le sport

Le gouvernement Trudeau compte débourser 13,8 millions $ pour «accroître la responsabilisation et soutenir les efforts visant à bâtir un système sportif sûr et responsable». La forme que prendront ces actions n’a pas été divulguée, mais elles viseront à mettre les athlètes «à l’abri de l’exploitation, du harcèlement et des mauvais traitements», précise le document budgétaire.