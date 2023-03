Australie: des paléontologues identifient un ancêtre du wombat

Un imposant ancêtre du wombat capable d'une morsure puissante évoluait dans l'Outback australien il y a quelque 25 millions d'années, se nourrissant de fruits et de noix, ont révélé des fossiles découverts par des chercheurs australiens.

Une équipe de l'université Flinders a rassemblé des fossiles découverts dans le Territoire du Nord, ce qui a permis d'identifier le marsupial baptisé Mukupirna fortidentata, dont l'espèce s'est éteinte depuis longtemps.

Les paléontologues ont également découvert les traces d'un autre animal disparu, un possum nommé Chunia pledgei, qui possédait des «dents bizarres en forme de casse-noix».

«Ces bêtes curieuses appartiennent à des lignées de marsupiaux qui se sont éteintes il y a longtemps, ne laissant aucun descendant contemporain», a décrit Arthur Crichton du laboratoire de paléontologie de l'université Flinders.

«Apprendre de ces animaux aide à replacer dans un contexte évolutif plus large les groupes de wombats et de possums qui subsistent aujourd'hui.»

Les fossiles ont été découverts lors de plusieurs fouilles au cours de la décennie passée, ce qui a permis aux chercheurs de reconstituer les animaux disparus en laboratoire.

Le Mukupirna fortidentata, semblable à un wombat, était capable d'une morsure puissante, se nourrissait probablement de fruits durs et de noix et pesait jusqu'à 50 kilogrammes selon les paléontologues, lui permettant de figurer parmi les plus imposants marsupiaux de l'époque.

L'animal est lié au Mukupirna nambensis, une espèce découverte en 2020, un parent de bien plus grande taille que la plupart des wombats d'aujourd'hui.

On ignore les raisons exactes de la disparition de cet ancêtre du wombat, mais son espèce s'est éteinte à une époque marquée par un changement climatique, lorsque les régions du centre de l'Australie couvertes d'anciennes forêts sont devenues de plus en plus arides, a relaté Gavin Prideaux, directeur du laboratoire de paléontologie.

«Alors que les wombats ont connu un important essor au cours de la période suivante, les mukupirnidés semblent s'être éteints quelque temps avant la fin de l'oligocène tardif, il y a 23 à 25 millions d'années», a déclaré M. Prideaux.

On sait peu de choses sur le possum de la famille Ektopondontidae parce qu'il s'agit d'une découverte «extrêmement rare», mais il présentait un visage semblable à celui d'un lémurien avec de «très étranges dents», a déclaré M. Crichton.