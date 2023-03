«Avant, je vivais avec 840 $ par mois»: cette influenceuse redonne à sa communauté grâce à OnlyFans

Une jeune influenceuse, qui a connu la misère avant de gagner environ 10 000 livres sterling (16 700 $) par mois grâce à la plateforme OnlyFans, a décidé d’utiliser sa nouvelle fortune afin de venir en aide aux plus démunis.

Amber O’Donnel, une Britannique de 24 ans, avait commencé des études en sciences biomédicales en mars 2020 tout en travaillant à temps partiel dans un Starbucks. Or, le premier confinement lui a fait perdre son emploi.

Son statut, qui ne lui permettait pas de toucher au chômage, l’a forcée à vivre avec des versements de 500 livres (840 $) par mois.

«Les factures brûlaient 95 % de nos revenus. On n’avait pas les moyens de se payer des extras», se souvient-elle.

Son conjoint travaillait aussi à temps partiel à l’époque.

La découverte

La jeune femme connaissait quelqu’un qui faisait beaucoup d’argent sur OnlyFans. Ce succès l’a tout de suite intriguée.

«Mes amis et ma famille m’ont appuyé dans ma réflexion. Mon copain m’a dit que je pouvais me lancer si ça pouvait nous aider»,

Amber a lancé son compte en juillet 2020. Elle a commencé à y investir beaucoup de temps en septembre 2020.

«Au début, il faut se lancer dans une campagne d’autopromotion avant de commencer à faire de l’argent», a-t-elle expliqué.

En quelques mois, elle a réussi à rassembler 50 000 abonnés sur son compte Twitter. TikTok est vraiment ce qui a lancé sa carrière sur les réseaux sociaux.

«J’ai maintenant autour de 250 000 abonnés», dit-elle.

Aujourd’hui, elle a réussi à louer sa maison de rêve et à acheter sa voiture préférée, une Nissan Figaro rose.

Ses admirateurs adorent ses costumes.

«Velma de Scooby Doo est vraiment la plus populaire auprès de mes abonnés, mais je fais aussi des costumes inspirés de Toy Story et des Incroyables, dit-elle. Tout est fait dans le respect et je ne dépasse jamais mes limites».

Ses premiers dons

La jeune femme a décidé d’entrer en contact avec des gens dans le besoin dès son premier paiement d'OnlyFans.

Elle a ensuite acheté de la nourriture et des produits d’hygiène qu’elle a envoyés à plusieurs familles démunies.

Amber O’Donnel continue de faire des dons anonymes à des organismes de sa communauté.

«Des gens disent que je suis égoïste à cause de mon métier, mais ce n’est pas vrai. J’aime aider les autres, c’est vraiment gratifiant», plaide-t-elle.

D'après les informations du Mirror